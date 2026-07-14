Polițiștii de frontieră au descoperit un cetățean turc ascuns într-un transport de pepeni Marți, 14 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cadrul Operațiunii „Summer Migration” au descoperit, în urma verificării unui autocamion, un cetățean străin care nu deținea documente pentru a călători în spațiul Schengen.

În data de 12.07.2026, în jurul orei 22:30, pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, polițiștii de frontieră români și bulgari au oprit pentru verificare un autocamion înmatriculat în Turcia. Mijlocul de transport era condus de un cetățean turc, în vârstă de 58 de ani, care, conform documentelor de însoțire a mărfii, transporta pepeni pe ruta Turcia-Germania.

În urma controlului efectuat, polițiștii de frontieră au descoperit, în compartimentul destinat transportului de marfă, un bărbat, în vârstă de 29 de ani, fără documente de identitate asupra sa, care a declarat că este cetățean turc.

Acesta le-a declarat polițiștilor de frontieră că s-a urcat în autocamion în Bulgaria, fără știrea șoferului, cu intenția de a ajunge în Germania.

În cauză, față de cetățeanul turc, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de trecerea frauduloasă a frontierei de stat, faptă prevăzută și pedepsită de art.262 din Codul Penal, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității granițelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii.