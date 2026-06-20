Peste patru kilograme de tutun de mestecat, ascunse în sticle de suc și printre bagaje, descoperite la Giurgiu Sâmbătă, 20 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unui control efectuat asupra unui autoturism înmatriculat în Polonia, peste patru kilograme de tutun de mestecat, ascunse în sticle de suc și pungi disimulate printre bagajele unui cetățean uzbek.

La data de 20 iunie 2025, în jurul orei 01.00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au oprit pentru control, pe DN5, în cadrul planului de acțiune „Joint Action Day Pirates 4”, un autoturism înmatriculat în Polonia, care circula pe ruta Bulgaria – România.

În urma verificărilor efectuate asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în portbagaj, printre bagaje, mai multe sticle de suc și pungi în interiorul cărora era ascunsă cantitatea de aproximativ 4.100 de grame de tutun de mestecat. Produsele aparțineau unuia dintre pasageri, cetățean al Uzbekistanului.

Întreaga cantitate de tutun a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză a fost întocmită lucrare penală pentru deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate ori marcate necorespunzător sau cu marcaje false, peste limita prevăzută de lege.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități în cooperare cu instituțiile abilitate, în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilegale, precum și pentru asigurarea securității la frontiera de stat, contribuind totodată la consolidarea securității în Spațiul Schengen.