Peste 50.000 de țigarete ascunse în pereții unui microbuz și intr-un autocar, descoperite de polițiștii de frontieră Duminică, 21 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul Planului de Acțiune „Joint Action Day Pirates 4”, peste 50.000 de țigarete ascunse în compartimente special amenajate în pereții unui microbuz, precum și într-un autocar.

Ieri, 20 iunie a.c., în urma controlului efectuat asupra unui microbuz care circula pe ruta Bulgaria–România–Ungaria–Austria, polițiștii de frontieră au identificat compartimente special amenajate în pereții mijlocului de transport, în interiorul cărora erau ascunse 34.600 țigarete (1.730 pachete de țigări) cu timbru fiscal bulgăresc, în valoare de aproximativ 51.900 de lei.

De asemenea, tot ieri, în urma controlului efectuat asupra unui autocar care circula pe ruta Turcia–România, polițiștii de frontieră au descoperit 16.200 țigarete (810 pachete de țigări) fără timbru fiscal, în valoare de aproximativ 24.300 de lei, aparținând unor pasageri români.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare totală de aproximativ 76.200 de lei, a fost ridicată si introdusă în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

În cauză, au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita prevăzută de lege.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități în cooperare cu instituțiile abilitate, în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilegale, precum și pentru asigurarea securității la frontiera de stat, contribuind totodată la consolidarea securității în Spațiul Schengen.