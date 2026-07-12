Captură de peste 416.000 de lei la Giurgiu - țigarete și produse contrafăcute, descoperite de polițiștii de frontieră Duminică, 12 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul acțiunii „Summer Migration”, desfășurate în perioada 10-11 iulie 2026, peste 66.000 de țigarete și aproximativ 1.587 de produse susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, bunuri cu o valoare totală estimată la aproximativ 416.760 de lei. În cauză au fost întocmite două lucrări penale, iar bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În data de 10 iulie 2026,în jurul orei 13.00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN5, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Bulgaria. Acesta era condus de un cetățean bulgar în vârstă de 40 de ani și se deplasa pe ruta Bulgaria-Turcia.

În urma verificărilor amănunțite efectuate asupra mijlocului de transport, au descoperit cantitatea de 66.240 de țigarete (3.312 de pachete) cu timbru fiscal bulgăresc, ascunse în mai multe locuri special amenajate din autoturism cât și în bagajele personale ale conducătorului auto.

De asemenea, la data de 11 iulie 2026, ora 19:00, a fost oprit pentru control un autocar, înmatriculat în Turcia, aparținând unei societăți de transport persoane, condus de un cetățean turc. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit 1.587 de produse de îmbrăcăminte, susceptibile de a fi contrafăcute.

Întrucât persoanele în cauză nu au putut prezenta documente de proveniență pentru bunurile transportate, întreaga cantitate de țigarete și produsele de îmbrăcăminte, estimate la aproximativ 416.760 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării și indisponibilizată la sediul instituției competente.

Ca urmare a celor constatate, polițiștii de frontieră au întocmit două dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, peste limita prevăzută de lege” și de “punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.