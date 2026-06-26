Autoturism în valoare de aproximativ 35.000 euro, căutat de autorităţile din Germania, depistat la Giurgiu Luni, 29 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit un autoturism semnalat ca fiind căutat de autorităţile din Germania.

În data de 28 iunie a.c., în jurul orei 21:30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu–Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au oprit pentru control, pe DN 5, un autoturism înmatriculat în România şi condus de un cetățean român în vârstă de 41 de ani. Acesta circula pe ruta Grecia–România.

În urma verificărilor specifice efectuate prin intermediul aplicației eDAC, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figura în bazele de date ca fiind declarat furat, în baza unei alerte emise de autoritățile din Germania.

Astfel, autoturismul, estimat la o valoare de aproximativ 35.000 euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției, iar în cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Prin misiunile specifice desfășurate în sistem integrat cu celelalte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne, Poliția de Frontieră Română continuă să acționeze cu fermitate în vederea combaterii criminalității transfrontaliere și a protejării securității în spațiul Schengen.