Aproximativ 3.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 700.000 de lei, scoase din circuitul ilegal de polițiștii de frontieră giurgiuveni Sâmbătă, 11 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor controale desfășurate în cadrul acțiunii „Safe Summer I Sud”, 2.992 de bunuri, constând în îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de marochinărie si parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile erau transportate de mai mulți cetățeni turci și români, care nu dețineau documente legale de proveniență.

În perioada 09-11 iulie a.c., la diferite intervale orare, lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au desfășurat o acțiune de control pe DN5, fiind verificate mai multe autocare de transport persoane ce efectuau curse regulate pe ruta Turcia-România.

În urma controalelor efectuate au fost descoperite 2.992 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie si parfumerie toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de aproximativ 726.000 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și indisponibilizate la sediul instituției .

Ca urmare a celor constatate, polițiștii de frontieră au întocmit 13 dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.