Recenzie carte. Tehnici și tactici de intervenție profesională pentru lucrătorii de ordine și siguranță publică. Folosirea forței

A apărut în colecția „Universitaria” a Editurii Ministerului Afacerilor Interne lucrarea „Tehnici și tactici de intervenție profesională pentru lucrătorii de ordine și siguranță publică. Folosirea forței“, avându-i ca autori pe Petre-Robert Ungureanu și Cezar Cristea, din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, ambii cu o vastă experiență atât didactică, cât și profesională în folosirea unor tehnici și tactici de intervenție profesională.

Lucrarea „Tehnici și tactici de intervenție profesională pentru lucrătorii de ordine și siguranță publică - Folosirea forței”, semnată de Cezar Cristea și Petre-Robert Ungureanu și publicată în colecția „Universitaria” a Editurii Ministerului Afacerilor Interne, se înscrie în categoria manualelor academice aplicative de referință, adresate formării și perfecționării profesionale a personalului din structurile de ordine publică. Cartea răspunde unei nevoi reale și acute a mediului instituțional românesc: aceea de a sistematiza coerent, riguros și aplicat problematica folosirii forței și a mijloacelor de constrângere, într-un context social marcat de creșterea agresivității, a imprevizibilului operațional și a presiunii publice exercitate asupra lucrătorilor MAI.

Din această perspectivă, volumul depășește statutul unui simplu ghid tehnic, constituindu-se într-un studiu de sinteză cu valoare formativă și doctrinară. Fundamentul lucrării este construit pe o idee clar asumată și urmărită consecvent de autori: siguranța polițistului, corelată permanent cu respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei și cu principiile legalității, necesității și proporționalității folosirii forței. Autorii reușesc să mențină un echilibru solid între eficiența intervenției, protecția personalului din teren și minimizarea riscurilor și a consecințelor asupra subiecților vizați de acțiunile polițienești.

Din punct de vedere al conținutului, lucrarea abordează integrat dimensiuni esențiale ale intervenției profesionale: principiile tactice generale, utilizarea graduală a nivelurilor de forță, tehnici de autoapărare și de imobilizare, retenția armamentului și a mijloacelor de constrângere, lupta corp la corp, dar și competențe adesea neglijate în manualele clasice, precum comunicarea operativă, dezescaladarea conflictelor și pregătirea mentală a polițiștilor. Un element distinctiv îl reprezintă deschiderea către soluții tehnologice moderne și echipamente inovative, deja validate operațional în alte state, ca alternative la folosirea armelor de foc.

Opțiunea metodologică pentru tehnici simple, clare și ușor de asimilat este justificată atât pedagogic, cât și operațional. Autorii argumentează convingător că simplitatea facilitează transmiterea cunoștințelor, formarea deprinderilor și aplicarea eficientă sub stres, fără a transforma conținutul într-un set rigid de rețete. Dimpotrivă, tehnicile propuse sunt prezentate ca instrumente flexibile, adaptabile contextului concret al misiunii și experienței fiecărui polițist.

Valoarea lucrării este consolidată de experiența profesională complementară a celor doi autori. Cezar Cristea aduce expertiza acumulată în structuri de intervenție specială și în pregătirea de luptă la nivel național, dublată de o carieră sportivă și didactică remarcabilă, iar Petre-Robert Ungureanu contribuie cu o perspectivă solidă din zona ordinii publice și a poliției de frontieră, susținută de cercetare academică, activitate didactică îndelungată și experiență internațională. Această convergență între practica operativă și metodologia universitară, conferă volumului coerență, credibilitate și consistență științifică. În ansamblu, „Tehnici și tactici de intervenție profesională pentru lucrătorii de ordine și siguranță publică – Folosirea forței” se impune ca un instrument indispensabil pentru studenți, cursanți, lucrători încadrați direct, dar și pentru formatorii din sistemul MAI. Lucrarea contribuie semnificativ la profesionalizarea intervenției polițienești în România și la consolidarea unei culturi a folosirii responsabile, raționale și bine fundamentate a forței, fiind, totodată, un reper necesar pentru viitoare demersuri academice și practice în domeniu.

Cezar Cristea - ofițer (r) cu peste treizeci de ani de experiență operativă, a asigurat pregătirea de luptă la nivel național în cadrul Serviciului pentru Intervenții şi Acțiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliției Române. În prezent este profesor-asociat al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” , specialitatea Ordine și Siguranță Publică, disciplina „Tactică specială aplicativă de poliție”. Fost luptător în cadrul Formațiunii pentru Intervenție Antiteroristă, Serviciul Român de Protecție și Pază, Maestru Emerit al Sportului, antrenor de arte marțiale, discipline de luptă și sisteme sportiv-aplicative militare, autor de lucrări în domeniul profesional și sportiv, cu studii juridice în domaniul securității comunitare și terorismului, licențiat în științe ale mișcării, sportului și sănătății.

Petre-Robert Ungureanu - fost ofițer operativ, cu mare experiență în domeniul menținerii ordinii și liniștii publice, cadru didactic al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în cadrul Catedrei Poliție de Frontieră, disciplina „Tactică de specialitate”, cu o bogată experiență în pregătirea teoretică și practic-aplicativă a polițiștilor, specializat în folosirea forței în misiunile polițienești, dar și autor al unor lucrări de specialitate în domeniu.