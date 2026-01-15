România și cooperarea europeană în investigarea criminalității maritime: perspective operaționale recente Luni, 05 Ianuarie 2026

Combaterea criminalității maritime reprezintă una dintre ariile în care cooperarea internațională devine esențială, întrucât fenomenul traficului de ambarcațiuni și motoare de ambarcaţiuni furate se manifestă transfrontalier, cu implicații operative și economice majore. În acest context, România, prin Garda de Coastă, a participat în acest an la două evenimente de referință pentru domeniul investigării fenomenului: operațiunea JAD Mobile 8 desfășurată în Portugalia și Conferința Global Marine Investigators (GMI), eveniment internațional consacrat schimbului de informații și de bune practici în investigarea furturilor de ambarcațiuni și motoare.

Delegaţia României a fost asigurată de subcomisarul de poliţie Alexandru BOSÎNCEANU și comisarul de poliţie Petrică OLARU, poliţişti de frontieră cu experiență în identificarea ambarcațiunilor, verificarea motoarelor de ambarcaţiune și analiza elementelor tehnice relevante în stabilirea provenienței acestora. Prezența lor în Portugalia, în cadrul operațiunii JAD Mobile 8, a implicat participarea directă la activități de control desfășurate în porturi, zone de agrement și puncte de interes maritim, în cooperare cu autoritățile portugheze și cu experți din mai multe state membre UE. În cadrul acestor acțiuni, reprezentanții Gărzii de Coastă au efectuat, sub coordonarea poliţiştilor portughezi, verificări detaliate asupra motoarelor și ambarcațiunilor identificate ca fiind susceptibile de neconformități, analizând seriile de identificare, datele tehnice esențiale și documentația prezentată de proprietari sau operatori.

Contribuția celor doi poliţişti de frontieră români la rezultatele operațiunii a fost semnificativă, numeroase situații care au generat suspiciuni fiind clarificate prin expertiza tehnică aplicată în teren. În mai multe cazuri, neconcordanțele între caracteristicile tehnice și documentele prezentate au fost documentate cu sprijinul direct al delegației române, care a lucrat în strânsă cooperare cu specialiști din Germania, Belgia, Olanda și Portugalia. Astfel de activități au consolidat evaluările operative desfășurate pe parcursul misiunii și au oferit autorităților portugheze suport în procesul de stabilire a provenienței anumitor motoare și ambarcațiuni suspecte.

Rezultatele operațiunii reflectă amploarea activităților desfășurate și complexitatea fenomenului analizat. În total, în cadrul JAD Mobile 8 au fost verificate 1.022 persoane, 850 de ambarcațiuni și 907 motoare. În urma acestor verificări, au fost indisponibilizate 60 de motoare și 25 de ambarcațiuni, iar pentru 152 de situații au fost necesare investigații suplimentare, fiind declanșate proceduri de cooperare internațională. Prezența și implicarea delegației române au contribuit în mod direct la documentarea unui număr considerabil de cazuri, subliniind rolul activ al României în acest efort comun european și relevanța expertizei sale în domeniul verificărilor tehnice la frontieră.

Participarea la Conferința Global Marine Investigators a oferit ulterior cadrul necesar valorificării experienței acumulate în teren. În sesiunile de lucru, Alexandru BOSÎNCEANU și Petrică OLARU au prezentat studii de caz relevante din activitatea desfășurată la frontieră, evidențiind modul în care verificările efectuate în România au condus la identificarea unor motoare provenite din furturi comise în state precum Suedia, Germania și Franța. Prezentările au demonstrat rigoarea metodologică aplicată în procesul de identificare și coerența procedurilor naționale cu standardele europene de analiză tehnică și schimb de informații operative.

Feedbackul primit din partea partenerilor internaționali a confirmat relevanța experienței prezentate de delegația română, atât prin aprecierea exemplelor operative introduse în discuție, cât și prin interesul manifestat pentru modul în care sunt realizate verificările tehnice în teren de personalul Gărzii de Coastă. În cadrul sesiunilor de lucru, au fost remarcate acuratețea verificărilor efectuate în România și capacitatea de a identifica elemente tehnice specifice motoarelor și ambarcațiunilor, inclusiv în situații în care seriile erau alterate sau documentele nu prezentau elemente de autenticitate. Prezența României în programul oficial al conferinței a reprezentat, totodată, o confirmare a valorii activității desfășurate în ultimii ani în domeniul investigării furturilor de ambarcațiuni și motoare, precum și a contribuției concrete pe care aceasta o aduce cooperării internaționale.

Prezenţa poliţiştilor de frontieră la la aceste două evenimente demonstrează nivelul profesional al personalului Poliţiei de Frontieră Române și relevanța contribuției României în rețelele europene de cooperare. Prin activitatea desfășurată în Portugalia și prin prezentările susținute la Conferința Global Marine Investigators, delegația română a evidențiat atât implicarea directă în obținerea unor rezultate operaționale, cât și recunoașterea internațională a expertizei tehnice dezvoltate în România, confirmând rolul tot mai important al țării noastre în lupta împotriva criminalității maritime transfrontaliere.