Călătorie de presă organizată de PFR, în colaborare cu BAT și Autoritatea Vamală Română Joi, 08 Ianuarie 2026

În perioada 5-7 noiembrie 2025, un grup de jurnaliști din presa centrală și locală a participat la o vizită de documentare pe frontiera de nord a României, în cadrul „Călătoriei cu BAT”, organizată de Poliția de Frontieră Română, Autoritatea Vamală Română și BAT România. Scopul deplasării a fost acela de a oferi o imagine directă asupra luptei împotriva contrabandei cu țigări, un fenomen care continuă să pună presiune pe securitatea economică a statului român.

Ziua I - Suceava și Siret: prima linie a luptei cu traficul ilicit

Prima zi a debutat la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, unde jurnaliștii au fost primiți de seful STPF comisarul-șef de poliție Călin-Cezar Ciorteanu. Acesta a prezentat zona de competență, noua clădire a structurii, recent reabilitată, precum și situația operativă specifică unei regiuni aflate în proximitatea graniței cu Ucraina – una dintre cele mai sensibile frontiere externe ale Uniunii Europene.

Deplasarea a continuat la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, un nod strategic unde zilnic tranzitează până la 7.000 de persoane și peste 2.000 de vehicule. Șeful punctului de trecere, comisar de poliție Sergiu – Constantin Blenteși alături de polițiștii de frontieră, a detaliat metodele utilizate de traficanți, zonele frecvent folosite pentru ascunderea țigaretelor și rolul esențial al câinilor special antrenați.

Momentul-cheie al zilei a fost un exercițiu practic, în care câinii de serviciu au demonstrat capacitatea de a detecta țigări ascunse în autoturisme, în compartimente special amenajate, podele false sau elemente de caroserie.

Lord, ciobănescul german de 6 ani din dotarea Poliției de Frontieră Siret, antrenat timp de patru luni pentru detectarea produselor din tutun, antrenat de agentul principal de poliție Marusec Andi Iulian a arătat precizia cu care fiecare semnal este tratat ca o alertă de cod roșu.

De asemenea, echipajul canin format din agent șef principal de poliție Ilie-Gigi Oleniuc și câinele de serviciu Nero și-a demonstrat abilitățile dobândite în efectuarea unui exercițiu demonstrativ descoperind o armă ascunsă în bagaje.

Ziua s-a încheiat cu o conferință de presă, la care au participat jurnaliștii, reprezentanți ai Autorității Vamale Române, vicepreședinți ai instituției, precum și șefii vămilor Iași și Siret, fiind prezentate datele actualizate privind capturile și tendințele traficului ilicit.

Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română au achiziționat și pus în funcțiune, la data de 30 octombrie 2024, primul sistem fix de scanare cu raze X pentru autocamioane din România, în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Siret, cel mai important punct de legătură cu Ucraina.

Acest echipament a reprezentat un pas esențial în modernizarea controlului vamal, contribuind la eficientizarea verificării fluxurilor de mărfuri și la consolidarea capacității de combatere a contrabandei și fraudei la frontiera externă a Uniunii Europene. Scannerul a permis realizarea unor controale mai rapide și mai riguroase, atât pentru camioane, cât și pentru alte mijloace de transport, inclusiv prin inspectarea containerelor, coletelor și bagajelor fără deschiderea acestora, pe baza analizei de risc efectuate de autoritatea vamală.

În anul 2024, Autoritatea Vamală Română a mai operaționalizat alte trei sisteme de scanare în birourile vamale de frontieră Albița și Giurgiulești, consolidând astfel infrastructura de securitate și control la frontiere.

Ziua a II-a - Sighetu Marmației: frontiera care nu doarme niciodată

În data de 6 noiembrie, programul „Călătoriei cu BAT” a continuat la Sighetu Marmației, una dintre cele mai sensibile zone ale frontierei de nord a României. Jurnaliștii participanți au vizitat sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, structură care are în responsabilitate supravegherea și securizarea a 366 de kilometri de frontieră cu Ucraina.

În prima parte a zilei, situația operativă a ITPF Sighetu Marmației a fost prezentată de comisarul șef de poliție Ionuț Simion, șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere, fiind evidențiată presiunea constantă exercitată de fenomenul contrabandei asupra acestei zone de frontieră. Au fost prezentate principalele tendințe operative, modul de operare al rețelelor infracționale, precum și rezultatele obținute în urma acțiunilor complexe desfășurate de polițiștii de frontieră.

Cu acest prilej, jurnaliștii au vizitat și depozitul în care sunt stocate țigările de contrabandă confiscate de Poliția de Frontieră, imagine relevantă a dimensiunii reale a fenomenului și a efortului susținut depus pentru combaterea traficului ilicit de produse din tutun.

Programul a continuat cu deplasarea la podul istoric de peste râul Tisa, unde reprezentanții Poliției de Frontieră Române și ai Autorității Vamale Române au prezentat rezultatele concrete obținute la frontiera de nord, precum și provocările generate de diversificarea metodelor utilizate de traficanți.

Un punct de interes major al ultimei zile a calatoriei de presă l-a reprezentat vizita la noul punct de trecere a frontierei România–Ucraina, Bila Țerkva – Sighetu Marmației, unde a fost prezent chestorul de poliție Florin Coman, inspector-șef al ITPF Sighetu Marmației. Acesta a participat la prezentarea proiectului privind construirea unui nou pod peste râul Tisa, obiectiv strategic cu o lungime totală de 240 de metri, structurată astfel:

70 de metri pe teritoriul României,

100 de metri în zona centrală,

70 de metri pe teritoriul Ucrainei.

Împreună cu infrastructura aferentă punctului de trecere a frontierei, proiectul va depăși un kilometru, urmând să devină un hub logistic strategic, parte a unui program amplu de modernizare a frontierei de nord a României. Noul pod este estimat să fie dat în folosință în prima parte a anului viitor, contribuind la creșterea capacității de circulație a persoanelor și mărfurilor peste graniță, precum și la consolidarea cooperării transfrontaliere.

Pentru polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației, frontiera este o zona active supusă zilnic presiunii traficului ilicit. Activitatea lor confirmă faptul că frontiera de nord nu doarme niciodată, iar combaterea contrabandei rămâne o misiune permanentă.

La rândul său, inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție Cornel Laurian Stoica, a subliniat că, în primele nouă luni ale anului, polițiștii de frontieră au descoperit peste 63 de tone de tutun vrac și au destructurat două grupări infracționale organizate implicate în acest tip de trafic.

Peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 - de peste trei ori mai mult decât în 2024

În perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2025, autoritățile române au confiscat peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 172 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro.

Valoarea capturilor este de peste trei ori mai mare față de totalul înregistrat în anul 2024.

Piața neagră a țigaretelor a atins în luna octombrie un nivel de 9,6% din totalul consumului, după un vârf de 12% în august 2025 – cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, potrivit Novel Research. România rămâne în luna octombrie peste nivelul mediei UE de 9,2%.

BAT România continuă să sprijine eforturile autorităților în combaterea comerțului ilicit printr-o nouă donație de echipamente destinate supravegherii frontierei, în cadrul parteneriatului solid dezvoltat cu Poliția Română de Frontieră pentru sprijinirea proiectelor de combatere a contrabandei

În primele 10 luni ale anului 2025, autoritățile române au reținut peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată pe piața neagră de 172.878.529 lei, de peste trei ori mai mult decât totalul capturilor din 2024, potrivit datelor agregate pe platforma www.stopcontrabanda.ro, singurul centralizator în timp real al capturilor de țigarete ilegale din România. BAT continuă să sprijine eforturile autorităților în combaterea contrabandei printr-o nouă donație de echipamente destinate supravegherii frontierei, care se adaugă seriei de donații pentru Poliția Română de Frontieră în perioada recentă.

Cele mai mari capturi din acest an au fost realizate în regiunile Nord-Est (44,1 milioane de țigarete), Sud-Est (41,2 milioane) și Vest (27,4 milioane), zone tradițional vulnerabile la traficul ilicit, având în vedere proximitatea granițelor cu state non-UE, unde prețurile produselor din tutun pot fi de până la 3 ori mai mici. Potrivit datelor Stop Contrabanda, județele Suceava, Constanța și Timiș domină topul celor mai mari volume de capturi de țigarete destinate traficului ilicit în acest an. Combaterea contrabandei necesită eforturi susținute și o adaptare permanentă la un context în care rețelele de crimă organizată își diversifică permanent modul de operare și tacticile utilizate. Poliția Română de Frontieră dezvoltă proiecte menite să răspundă și să combată cât mai eficient traficul ilicit, iar BAT rămâne un partener de încredere în acest demers, susținând aceste eforturi prin donații de echipamente specifice și campanii de informare derulate la nivel național.

„Anul 2025 marchează un moment fără precedent în ceea ce privește amploarea traficului ilicit de produse din tutun. Capturile record și creșterea pieței negre peste media europeană arată necesitatea unei abordări coordonate între autorități, industrie și consumatori. Salutăm eforturile Poliției de Frontieră, ale Poliției Române și ale Autorității Vamale pentru destructurarea rețelelor infracționale și pentru confiscările de contrabandă din acest an. Pentru a combate eficient acest fenomen, este esențial un cadru fiscal echilibrat și predictibil, corelat cu realitățile economice și care să nu stimuleze migrarea consumatorilor către piața ilicită. BAT România rămâne un partener activ al autorităților, contribuind cu expertiză, resurse și instrumente de monitorizare, precum platforma Stop Contrabanda – un exemplu concret de parteneriat public-privat pentru protejarea economiei și a siguranței comunităților”, a declarat Ileana Dumitru, Director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud-Est, BAT.

Capturi istorice în 2025

Anul 2025 marchează cele mai mari capturi de țigarete ilegale înregistrate în ultimii 8 ani, de la lansarea platformei StopContrabanda.ro, care centralizează capturile de țigarete de contrabandă din toată țara. Astfel:

În Suceava, în luna aprilie au fost confiscate peste 32,1 milioane de țigarete, în valoare de peste 16 milioane de lei, în urma unei ample operațiuni care a implicat 26 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe județe, inclusiv Sibiu, Dolj, Teleorman, Galați, Iași, Satu Mare, Bihor, Neamț, Prahova și municipiul București.

În Timiș, în luna iunie, autoritățile au înregistrat captură record de 25 milioane de țigarete, destructurând totodată o grupare infracțională transfrontalieră prin cooperare internațională.

Captura anului a fost înregistrată la Sibiu, pe 21 august 2025. Autoritățile române au descoperit o fabrică ilegală de producere a țigaretelor, unde au fost găsite peste 61 de tone de tutun, cu o valoare totală pe piața neagră de aproximativ 153 milioane de lei, și 23,3 milioane de țigarete, cu o valoare totală de 35 milioane de lei.

Pe lângă aceste cazuri, autoritățile au raportat și metode elaborate de camuflare și transport al produselor ilegale – de la țigarete ascunse în încălțăminte (Iași, septembrie 2025), până la pachete de țigări ascunse în piese de jucărie (Botoșani, septembrie 2025).

„Contrabanda cu produse din tutun continuă să reprezinte o provocare semnificativă la frontierele României, prin impactul direct pe care îl are asupra economiei naționale și asupra veniturilor bugetului de stat. În primele nouă luni ale anului 2025, polițiștii de frontieră au reținut în vederea confiscării peste 5,1 milioane de pachete de țigări, în valoare de aproximativ 105,8 milioane de lei, dintre care peste 4,4 milioane de pachete proveneau din activități de contrabandă. Totodată, au fost descoperite peste 63 de tone de tutun vrac, precum și alte cantități de tutun pentru pipă și narghilea, iar în urma unor acțiuni complexe, au fost destructurate două grupuri infracționale implicate în acest tip de trafic.

Poliția de Frontieră Română acționează permanent pentru prevenirea și combaterea contrabandei, contribuind la reducerea pierderilor la bugetul de stat și la protejarea pieței legale. Prin controale riguroase, utilizarea echipamentelor moderne și cooperarea constantă cu instituțiile partenere, reușim să limităm fluxurile ilegale de mărfuri și să consolidăm siguranța economică a României.”, a precizat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliție Cornel Laurian Stoica.

„Combaterea contrabandei rămâne una dintre prioritățile majore ale Autorității Vamale Române. În fața unor rețele tot mai sofisticate, răspunsul nostru este modernizarea permanentă a infrastructurii de control, creșterea capacității operaționale și consolidarea cooperării interinstituționale. Prin proiectul național de securitate vamală, finanțat din fonduri europene și naționale, în valoare de peste 138.000.000 euro, dotăm birourile vamale de frontieră cu 31 de sisteme de scanare cu raze X și peste 300 de echipamente portabile, care vor permite verificarea rapidă și eficientă a mijloacelor de transport și descurajarea traficului ilicit. Continuăm să lucrăm în strâns parteneriat cu Poliția de Frontieră și celelalte instituții pentru a proteja economia națională și siguranța cetățenilor”, a declarat domnul Alexandru Bălan, președintele Autorității Vamale Române.

Contrabanda, la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani

Conform cercetărilor Novel Research, piața neagră a țigaretelor din România a atins 12% în iulie 2025, cel mai înalt nivel din ultimii cinci ani, pentru ca în luna octombrie să se stabilizeze la 9,6%, față de o medie anuală de 9% în 2024. Nivelul mediu al traficului ilicit cu țigarete în Uniunea Europeană este de 9,2%.

Creșterea fenomenului este determinată de factori precum:

intensificarea fluxurilor comerciale odată cu aderarea României la spațiul Schengen,

diferențele semnificative de preț la produsele din tutun în țările vecine,

scăderea puterii de cumpărare la nivel local și creșterea repetată a nivelului de taxare.

Datele despre evoluția capturilor de țigarete de pe teritoriul României sunt centralizate în timp real pe platforma www.stopcontrabanda.ro, o inițiativă BAT care are scopul de a susține eforturile autorităților, prin centralizarea capturilor din întreaga țară, dar și de a informa consumatorii cu privire la efectele contrabandei cu țigări asupra societății. Campania este desfășurată în parteneriat cu Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română. Campania „Stop Contrabanda” a fost lansată de BAT în 2017, pentru a crea un punct unic de informare cu privire la contrabanda cu țigări.

