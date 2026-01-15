O șuviță de speranță. Nouă codițe donate de polițistele de frontieră pentru copiii bolnavi de cancer Luni, 05 Ianuarie 2026

Într-o lume în care gesturile mici pot schimba destine, polițistele de frontieră au demonstrat încă o dată că solidaritatea nu se oprește la linia de control sau la misiunile operative. În data de 9 decembrie 2025, trei dintre ele s-au alăturat cu generozitate Campaniei „Zâmbete Împletite”, tăindu-și părul pentru a-l dona copiilor care se aflau în tratament oncologic și care se confruntau cu pierderea părului - o experiență dureroasă, ce le afecta încrederea și identitatea.

Pentru mulți dintre micuții pacienți, pierderea părului nu a fost doar o consecință medicală, ci o rană emoțională profundă. Perucile realizate din păr natural au devenit pentru ei un scut împotriva suferinței, un sprijin discret și o fărâmă de normalitate într-o perioadă în care orice motiv de a zâmbi conta enorm.

Campania a făcut parte dintr-un proiect de suflet inițiat de studenții la medicină din București, tineri care au înțeles că lupta împotriva cancerului nu se duce doar în saloanele spitalelor, ci și în inimile celor afectați. Ei au creat platforma „SSMB – Zâmbete Împletite”, prin care au colectat păr natural pentru realizarea perucilor destinate copiilor aflați în tratament.

Cele trei donații de atunci s-au alăturat altor șase codițe oferite anterior de polițiști de frontieră, ajungându-se astfel la un total de nouă codițe donate în cadrul acestei inițiative emoționante. Fiecare șuviță a însemnat un gest de curaj, de generozitate și o dovadă că bunătatea poate trece dincolo de uniformă.

Prin campania „O șuviță de speranță”, voluntarii și-au dorit să readucă lumina în ochii copiilor greu încercați și să le ofere un sprijin real într-una dintre cele mai dificile perioade ale vieții lor. În spatele fiecărei codițe s-a aflat o poveste, o alegere personală și o inimă care a decis să ofere mai mult decât un simplu gest.

Poliția de Frontieră s-a mândrit cu oamenii săi nu doar pentru profesionalismul lor, ci și pentru umanitatea pe care au arătat-o. Astfel de inițiative au reamintit că dincolo de misiuni și responsabilități există loc pentru compasiune, pentru solidaritate și pentru gesturi care pot schimba lumea unui copil.

Un fir de păr. Un fir de speranță. O dovadă că binele s-a împletit, atunci, în cele mai frumoase moduri.