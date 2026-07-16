Peste 64.000 de țigarete descoperite în bagajele unor pasageri pe Aeroportul Otopeni Joi, 16 Iulie 2026

Autoritățile de frontieră și cele vamale din cadrul Aeroportul Internațional "Henri Coandă” Otopeni, împreună cu inspectorii vamali, au desfăşurat acţiuni comune de control, în urma cărora au fost descoperite, ascunse şi nedeclarate, peste 64.000 de ţigarete de diferite mărci.

În perioada 13-15 iulie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului Poliției de Frontieră Aeroport Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat zece persoane de sex masculin şi feminin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 24 și 58 ani. Acestea soseau din direcții precum Turcia și Egipt, iar după ridicarea bagajelor de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat autorităților.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au efectuat controale amănunţite asupra bagajelor de cală şi de mână ale acestora, în urma cărora au fost descoperite, ascunse şi nedeclarate, pachete de ţigări inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute. În urma inventarierii, în bagajele acestora se aflau, in total, 64.660 de țigarete (3.233 pachete).

Ca urmare a celor constatate, cetăţenii implicaţi au fost sancţionaţi contravenţional de către inspectorii vamali, iar bunurile descoperite au fost reținute în vederea confiscării.