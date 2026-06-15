Peste 44.800 de țigarete, descoperite în bagajele unor pasageri pe Aeroportul Otopeni Luni, 15 Iunie 2026

Autoritățile de frontieră şi cele vamale din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit, în bagajele de cală şi de mână ale mai multor cetăţeni români, 44.880 de ţigarete.

În acest weekend, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat opt persoane de sex masculin şi feminin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 23 și 43 de ani. Acestea soseau sau plecau din Istanbul, Londra şi Manchester și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au efectuat controale amănunţite asupra bagajelor de cală şi de mână ale acestora, în urma cărora au fost descoperite, ascunse şi nedeclarate, pachete de ţigări inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute. În urma inventarierii, în bagajele acestora se aflau 44.880 de țigarete (2.294 pachete).

Ca urmare a celor constatate, cetăţenii implicaţi au fost sancţionaţi contravenţional de către lucrătorii vamali sau sunt cercetaţi de către polițiștii de frontieră sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. (2), lit. b din Legea nr. 86/2006.