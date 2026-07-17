Peste 120.000 de țigarete, ascunse în bagajele a patru pasageri, descoperite pe Aeroportul Otopeni Vineri, 17 Iulie 2026

Autoritățile de frontieră și cele vamale din cadrul Aeroportului Internațional ,,Henri Coandă” Otopeni, împreună cu inspectorii vamali, au desfăşurat acţiuni comune de control, în urma cărora au fost descoperite, ascunse şi nedeclarate, în bagajele de cală a patru persoane, 121.800 de ţigarete de diferite mărci.

Astfel, în data de 16.07.2026, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Henri Coandă s-a prezentat pentru a intra în țară, cu o cursă din direcția Cairo un cetățean egiptean, posesor al unui permis de ședere Italia.

Deși acesta a declarat că nu deține bagaje de cală, verificările efectuate au stabilit existența a trei bagaje înregistrate pe numele său. Acestea au fost identificate în zona destinată recuperării bagajelor și controlate împreună cu inspectorii vamali, fiind descoperite în interiorul acestora 58.600 de țigarete (2.930 de pachete), fără timbre de acciză.

Un doilea caz a fost înregistrat la scurt timp când polițiștii de frontieră au observat, în zona Sosiri Internaționale, trei bagaje de cală care nu au fost ridicate de pasagerul pe numele căruia erau etichetate, un cetățean american sosit cu o cursă din Atena.

Având în vedere suspiciunile privind conținutul acestora, bagajele au fost verificate împreună cu inspectorii vamali, fiind descoperite 44.800 de țigarete (2.240 de pachete), fără documente legale de proveniență.

În alte două situații similare, polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au mai descoperit asupra a doi pasageri 9.600 de țigarete (480 pachete), respectiv 8.800 de țigarete (220 pachete) fără timbru comunitar.

În total, în cadrul acțiunilor desfășurate au fost reținute de autoritatea fiind vamală 121.800 de țigarete (6.090 de pachete) fără timbru fiscal, cercetările fiind continuate pentru dispunerea măsurilor legale în fiecare dintre cazuri.