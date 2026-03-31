Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu cedează cu titlu gratuit bunuri materiale

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Giurgiu (Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân nr. 36, cod 080036, județul Giurgiu, tel: 0246.213.640, fax: 0246.211.785, email ijpf.giurgiu@mai.gov.ro) cedează cu titlu gratuit bunuri materiale, conform procedurii de transmitere fără plată a bunurilor nevalorificate în urma licitației.
|Nr.crt.
|Denumire bun material
|UM
|Cant
|1
|Alternator 12 V DACIA
|Buc.
|1
|2
|Amortizor față DACIA
|Buc.
|2
|3
|Amortizor spate DACIA
|Buc.
|1
|4
|Ansamblu solenoid cu furcă DACIA-starter
|Buc.
|2
|5
|Ansamblu solenoid cu furcă DACIA-starter
|Buc.
|2
|6
|Anvelope 165*13 KORMORAN
|Buc.
|3
|7
|Arbore cotit DACIA 1400
|Buc.
|1
|8
|Arc față DACIA
|Buc.
|3
|9
|Arc spate DACIA BREAK
|Buc.
|2
|10
|Avans vacumatic DACIA
|Buc.
|6
|11
|Ax cu came DACIA
|Buc.
|1
|12
|Ax cu came DACIA ANS.
|Buc.
|1
|13
|Bec 12 x 5W
|Buc.
|28
|14
|Bec 24 x 21 W special
|Buc.
|50
|15
|Bec 24X4 W balon tubular
|Buc.
|47
|16
|Bec 24X5 W balon sferic
|Buc.
|100
|17
|Bec 24X50X55
|Buc.
|30
|18
|Bec balon sferic 24*5
|Buc.
|42
|19
|Bec balon tubular 24*4
|Buc.
|46
|20
|Bec far 12*45*40 ptr. ceață
|Buc.
|30
|21
|Bec far 12*75*75
|Buc.
|16
|22
|Bec far 24*55*50
|Buc.
|23
|23
|Bec liliput 24X2 W-B7
|Buc.
|21
|24
|Bec sofit 24X5 W
|Buc.
|19
|25
|Bec sofit 24X5 W
|Buc.
|50
|26
|Bec special 24*21
|Buc.
|26
|27
|Bec stop 12X3-5 W
|Buc.
|47
|28
|Bieletă direcție DACIA
|Buc.
|4
|29
|Bloc lumini DACIA
|Buc.
|1
|30
|Bloc lumini DACIA
|Buc.
|2
|31
|Bucșă cap cremalieră DACIA
|Buc.
|2
|32
|Bucșe arbore DACIA
|Buc.
|2
|33
|Bucșe casetă direcție DACIA
|Buc.
|3
|34
|Burduf planetară mare DACIA
|Buc.
|2
|35
|Burduf planetară mică DACIA
|Buc.
|4
|36
|Burduf planetară mică DACIA
|Buc.
|2
|37
|Cablu accelerație DACIA
|Buc.
|3
|38
|Cablu ambreiaj DACIA
|Buc.
|2
|39
|Cablu ambreiaj DACIA
|Buc.
|5
|40
|Cablu capotă DACIA
|Buc.
|2
|41
|Cablu robinet calorifer DACIA
|Buc.
|1
|42
|Cap bară DACIA
|Buc.
|3
|43
|Capac delcou DACIA
|Buc.
|7
|44
|Capac rezervor plastic lichid frână
|Buc.
|7
|45
|Capac spate electromotor DACIA
|Buc.
|1
|46
|Casetă direcție DACIA
|Buc.
|1
|47
|Cilindru frână spate DACIA
|Buc.
|2
|48
|Colecții șurub pivot inferior DACIA
|Buc.
|2
|49
|Colecții șurub pivot superior DACIA
|Buc.
|3
|50
|Condensator auto
|Buc.
|3
|51
|Contact cu chei DACIA
|Buc.
|2
|52
|Contact mers înapoi DACIA
|Buc.
|2
|53
|Contact platinat DACIA
|Buc.
|2
|54
|Cot inferior radiator DACIA
|Buc.
|4
|55
|Cot superior radiator DACIA
|Buc.
|3
|56
|Cremalieră ușă DACIA
|Buc.
|4
|57
|Curea 1108*13*8
|Buc.
|3
|58
|Curea 1114*10*8
|Buc.
|3
|59
|Curea 1137
|Buc.
|2
|60
|Curea 1175*12.5*10 ARO
|Buc.
|2
|61
|Curea 1227
|Buc.
|5
|62
|Curea 640*10*8-ARO
|Buc.
|2
|63
|Curea trapezoidală 1060X13X8
|Buc.
|5
|64
|Curea trapezoidală 500*13*8
|Buc.
|6
|65
|Curea trapezoidală 875*12,5*10
|Buc.
|3
|66
|Curea trapezoidală 900X13X8
|Buc.
|3
|67
|Curea trapezoidală 950*13*8
|Buc.
|2
|68
|Curea 2526*22*14
|Buc.
|2
|69
|Cutie siguranță DACIA
|Buc.
|3
|70
|Cutie siguranțe (DACIA)
|Buc.
|2
|71
|Cuzineți bielă DACIA
|Buc.
|1
|72
|Cuzineți bielă DACIA ST.
|Buc.
|1
|73
|Cuzineți palier DACIA
|Set
|1
|74
|Cuzineți palier mărit CN DACIA
|Set
|4
|75
|Diodă alternator mici
|Buc.
|7
|76
|Disc ferodou ambreiaj DACIA
|Set
|2
|77
|Dispersor spate DACIA BREAK
|Buc.
|1
|78
|Dispersor spate dreapta DACIA
|Buc.
|1
|79
|Dispersor spate stânga DACIA
|Buc.
|1
|80
|Distribuitor aprindere(delcou) DACIA
|Buc.
|3
|81
|Dop filetat DACIA
|Buc.
|2
|82
|Electromotor pornire 12 V DACIA
|Buc.
|1
|83
|Electromotor ștergător parbriz (DACIA)
|Buc.
|1
|84
|Electromotor ștergător parbriz DACIA
|Buc.
|4
|85
|Etrier frână față DACIA
|Buc.
|3
|86
|Filtru ulei ARO
|Buc.
|5
|87
|Filtru ulei DACIA
|Buc.
|2
|88
|Fișe bujii DACIA
|Set
|1
|89
|Furcă electromotor DACIA
|Buc.
|6
|90
|Furtun benzină DACIA
|Buc.
|2
|91
|Furtun frână față DACIA
|Buc.
|2
|92
|Garnitură capac distribuție DACIA
|Buc.
|2
|93
|Garnitură chiulasă DACIA
|Buc.
|4
|94
|Garnitură chiulasă DACIA
|Buc.
|3
|95
|Garnitură cilindru frână DACIA
|Buc.
|4
|96
|Garnitură etanșare cilindru motor DACIA
|Set
|1
|97
|Garnitură etanșare evacuare DACIA
|Buc.
|1
|98
|Garnitură pompă apă DACIA
|Buc.
|5
|99
|Garnitură pompă frână DACIA
|Set
|2
|100
|Inel cilindru motor DACIA
|Buc.
|1
|101
|Inele bucșe casetă direcție DACIA
|Buc.
|2
|102
|Întinzător lanț DACIA
|Buc.
|1
|103
|Lampă DSP-8 M (DACIA)
|Buc.
|3
|104
|Lampă DSP-8M DACIA
|Buc.
|2
|105
|Lanț distribuție DACIA
|Buc.
|1
|106
|Macara ușă față stânga DACIA
|Buc.
|2
|107
|Manometru ulei DACIA
|Buc.
|6
|108
|Pahar plastic lichid de frână
|Buc.
|4
|109
|Perie alternator
|Buc.
|2
|110
|Perie alternator
|Buc.
|3
|111
|Perii electromotor DACIA
|Set
|1
|112
|Pinion delcou DACIA
|Buc.
|2
|113
|Pinion distribuție mare DACIA
|Buc.
|2
|114
|Pinion distribuție mic DACIA
|Buc.
|2
|115
|Pivot inferior DACIA
|Buc.
|1
|116
|Pivot superior DACIA
|Buc.
|2
|117
|Plăcuțe frână DACIA
|Set
|2
|118
|Pompă apă DACIA
|Buc.
|3
|119
|Pompă benzină injecție DACIA
|Buc.
|1
|120
|Pompă centrală frână dublu circuit DACIA
|Buc.
|1
|121
|Pompă frână dublu circuit DACIA
|Buc.
|1
|122
|Pompă ulei DACIA
|Buc.
|3
|123
|Pompă ulei DACIA
|Buc.
|1
|124
|Port perii alternator DACIA
|Buc.
|10
|125
|Presetupă pompă apă DACIA
|Buc.
|3
|126
|Radiator apă DACIA
|Buc.
|1
|127
|Radiator încălzire DACIA
|Buc.
|4
|128
|Releu protecție far DACIA
|Buc.
|1
|129
|Releu protecție far DACIA
|Buc.
|2
|130
|Releu semnalizare 12V DACIA
|Buc.
|1
|131
|Releu tensiune 12V DACIA
|Buc.
|3
|132
|Repartitor frână DACIA
|Buc.
|3
|133
|Robinet calorifer DACIA
|Buc.
|3
|134
|Rotor distribuitor DACIA
|Buc.
|1
|135
|Rotor electromotor DACIA
|Buc.
|1
|136
|Rulment 30204
|Buc.
|1
|137
|Rulment 30205
|Buc.
|1
|138
|Rulment 30215
|Buc.
|8
|139
|Rulment 32209 DACIA
|Buc.
|2
|140
|Rulment 6203
|Buc.
|4
|141
|Rulment 6207 DACIA
|Buc.
|6
|142
|Rulment ace priză C.V
|Buc.
|2
|143
|Sabot frână DACIA
|Buc.
|2
|144
|Sabot frână DACIA
|Buc.
|12
|145
|Semiinele axiale P.N.ST.DACIA
|Buc.
|1
|146
|Semiinele baie ulei DACIA
|Buc.
|2
|147
|Servofrână DACIA
|Buc.
|1
|148
|Servofrână DACIA
|Buc.
|1
|149
|Set motor DACIA 1400
|Buc.
|1
|150
|Set perie electromotor DACIA
|Buc.
|1
|151
|Set segmenți DACIA 1400
|Set
|2
|152
|Supapă admisie DACIA
|Buc.
|7
|153
|Supapă evacuare DACIA
|Buc.
|4
|154
|Suport diodă alternator
|Buc.
|2
|155
|Suport diodă alternator 12V
|Buc.
|2
|156
|Termocontact DACIA
|Buc.
|5
|157
|Termostat DACIA
|Buc.
|4
|158
|Transmițător ulei presiune DACIA
|Buc.
|2
|159
|Tub duză carburator DACIA
|Buc.
|2
|160
|Țeavă legătură DACIA
|Buc.
|1
Informații suplimentare se pot obține la sediul inspectoratului sau la:
- telefon: 0246/213640, interior 26077, fax: 0246/211785
- persoana de contact agent șef adjunct de poliție Vasile Daniela.