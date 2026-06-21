Polițiștii de frontieră au depistat cu 25% mai multe vehicule furate sau provenite din infracțiuni în primele cinci luni ale anului 2026 Duminică, 21 Iunie 2026

Poliția de Frontieră Română desfășoară permanent activități de control și verificare în punctele de trecere a frontierei și în zona de competență, pentru prevenirea și combaterea traficului internațional cu vehicule furate, precum și pentru depistarea mijloacelor de transport aflate în atenția autorităților din alte state.

Ca urmare a acestor activități, în perioada ianuarie – mai 2026, polițiștii de frontieră au identificat 98 de mijloace de transport semnalate ca fiind furate sau susceptibile de a proveni din activități infracționale. Printre acestea se regăsesc autoturisme, autoutilitare și motociclete, descoperite atât în punctele de trecere a frontierei, cât și în zona de competență a instituției.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost identificate 78 de astfel de vehicule, numărul descoperirilor a crescut cu aproximativ 25%, aspect care evidențiază eficiența măsurilor de control și a cooperării internaționale în acest domeniu.

Persoanele implicate în aceste cazuri sunt cetățeni din mai multe state, printre care România, Bulgaria, Georgia, Serbia, Ucraina și Cipru.

Majoritatea vehiculelor depistate sunt autoturisme din clasa medie și de lux, înmatriculate în state vest-europene sau nordice. În încercarea de a le ascunde proveniența, persoanele implicate au recurs la diverse metode de disimulare. Astfel, unele autovehicule au fost dezmembrate și transportate pe componente, în timp ce pentru altele au fost utilizate documente falsificate ori plăcuțe de înmatriculare atribuite altor mijloace de transport. De asemenea, polițiștii de frontieră au constatat în mai multe situații intervenții asupra seriilor de identificare ale vehiculelor, acestea nemaifiind conforme cu specificațiile producătorilor.

Verificările care au condus la depistarea acestor vehicule au fost realizate în cooperare cu autorități și structuri partenere din statele membre ale Uniunii Europene și din afara spațiului comunitar. Confirmarea alertelor și stabilirea situației juridice a vehiculelor s-au realizat prin consultarea bazelor de date naționale și internaționale, inclusiv a Sistemului Informatic Schengen (SIS) și a bazelor de date Interpol, precum și prin schimbul operativ de informații derulat prin punctele și centrele de contact de la frontieră.

În numeroase cazuri, persoanele aflate la volanul sau în posesia vehiculelor au declarat că nu aveau cunoștință despre faptul că acestea figurau ca fiind furate, căutate de autorități sau implicate în diferite litigii.

Conform prevederilor legale, în toate situațiile au fost întocmite dosare penale, iar mijloacele de transport au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor și clarificării situației juridice a acestora.

Poliția de Frontieră Română va continua să acționeze, împreună cu partenerii instituționali din țară și din străinătate, pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional transfrontalier, astfel încât vehiculele provenite din infracțiuni să fie identificate și scoase din circuitul ilegal.