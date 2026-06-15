Cetățean ucrainean reținut pentru trafic internațional de droguri de risc, pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Luni, 15 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Mihail Kogălniceanu, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Constanța au descoperit un bărbat, cetățean ucrainean, în vârstă de 48 de ani care a introdus, fără drept, pe teritoriul țării, droguri de risc.

La data de 15 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea unui inculpat (cetățean ucrainean), în vârstă de 48 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de introducere în țară de droguri de risc.

Măsura a fost luată după ce, în ziua de 14.06.2026, inculpatul a fost depistat de către polițiștii de frontieră, pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, introducând fără drept, pe teritoriul țării, din Statele Unite ale Americii, cantitatea de peste 100 grame rezină de canabis, drog de risc.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.