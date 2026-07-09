Reluarea trecerii cu BAC-ul la SPF Zimnicea-Sviștov - Oltișorul 4 Joi, 09 Iulie 2026

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că reprezentanții companiei care operează legătura de feribot între Zimnicea (România) și Sviștov (Bulgaria) au comunicat reluarea activității cursei de bac pe această rută, începând cu data de 9 iulie 2026, ora 14:00.

Reluarea curselor a fost posibilă ca urmare a remedierii problemelor generate de nivelul scăzut al apei și de adâncimea insuficientă a șenalului navigabil al fluviului Dunărea.

Participanții la trafic pot utiliza din nou această legătură de trecere între România și Bulgaria.