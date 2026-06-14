Peste 230.000 de țigarete ascunse într-un palet cu butelii de izobutan, descoperite de polițiștii de frontieră la Calafat Luni, 15 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au descoperit, în cadrul unei acțiuni tip Blitz, peste 230.000 de țigarete ascunse într-un ansamblu rutier condus de un cetăţean bulgar. Conform documentelor prezentate, acesta transporta butelii de izobutan.

În data de 14 iunie 2026, în jurul orei 05:30, în parcarea din proximitatea Stației de Taxare a podului Calafat–Vidin, pe sensul de intrare în România, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au desfășurat o acțiune de tip BLITZ.

Pentru control a fost selectat un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar, care circula pe ruta Bulgaria – Germania, transportând, conform documentelor de însoţire a mărfii, butelii de izobutan.

În urma controlului efectuat, polițiștii de frontieră au descoperit, în interiorul semiremorcii, printre marfa transportată, 11.650 de pachete de țigarete (233.000 de țigarete) cu timbru de acciză turcesc, ascunse pe un palet cu marfă, în valoare de aproximativ 336.050 de lei. Șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență pentru bunurile descoperite.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluțiile legale care se impun. Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

Față de cetățeanul bulgar a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj, urmând ca procurorul să formuleze propunerile legale către instanța competentă.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.