Aproximativ 175.000 de țigarete de contrabandă, descoperite la Giurgiu în cadrul acțiunii „Safe Summer I Sud” Joi, 09 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit aproximativ 175.000 de țigarete de contrabandă, în urma unor controale desfășurate în cadrul acțiunii „Safe Summer I Sud”. Țigaretele erau ascunse în compartimente special amenajate ale mai multor autovehicule - sub bord, sub bancheta din spate, în locașul destinat roții de rezervă, dar și în bagajele personale. Bunurile aparțineau unor cetățeni bulgari și turci, care nu au putut prezenta documente legale de proveniență.

În perioada 8-9 iulie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN5, au oprit pentru control mai multe mijloace de transport care circulau pe rute precum Bulgaria–Germania și Turcia–România.

În urma verificărilor amănunțite, polițiștii de frontieră au descoperit 174.800 de țigarete (8.740 de pachete), atât cu timbru fiscal bulgăresc, cât și fără marcaje fiscale. Acestea erau ascunse în diferite compartimente ale autovehiculelor, inclusiv în spații special amenajate sub bord, sub bancheta din spate, în locașul destinat roții de rezervă, precum și în bagajele personale.

Întrucât persoanele implicate nu au putut prezenta documente de proveniență pentru produsele accizabile, întreaga cantitate de țigarete, estimată la aproximativ 170.700 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării și indisponibilizată la sediul instituției competente.

Ca urmare a celor constatate, polițiștii de frontieră au întocmit două dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă și două dosare penale pentru deținerea în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, peste limita prevăzută de lege. Totodată, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.