Aproximativ 10.000 de țigarete ascunse în bagaje și într-o roată de rezervă, descoperite de polițiștii de frontieră Miercuri, 08 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unor acțiuni, aproximativ 10.000 de țigarete ascunse în roata de rezervă și în bagajele personale ale unor persoane care încercau să le introducă în țară, deși depășiseră limita legală admisă.

În data de 07.07.2026, le diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova - Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 56, în apropierea stației de taxare a Podului Calafat–Vidin, au oprit pentru control mai multe mijloace de transport.Acestea erau înmatriculate în Bulgaria și erau conduse de cetățeni bulgari, cu vârste cuprinse între 28 și 32 de ani.

În urma verificărilor amănunțite efectuate asupra mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunse în interiorul roții de rezervă, cât și în bagajele personale, aproximativ 7.000 de țigarete (350 de pachete) cu timbru de acciză bulgăresc, pentru care persoanele în cauză nu au putut prezenta documente legale de proveniență.

În aceeași zi, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași, în cadrul acțiunii „SAFE SUMMER I SUD”, au descoperit asupra unui cetățean român 2.200 de țigarete (110 pachete), cu timbru de acciză bulgăresc, ascunse și nedeclarate în bagajele personale. De asemenea, într-un alt caz, asupra unui pasager aflat într-un autoturism au fost găsite 800 de țigarete (40 de pachete), peste limita legală admisă.

Ca urmare a celor constatate, persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu avertisment, estimată la o valoare de aproximativ 13.000 de lei, întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării și indisponibilizată la sediile structurilor competente.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.