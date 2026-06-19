Acțiune „Joint Action Day Pirates 4” la Giurgiu: persoană căutată de autoritățile române, depistată de polițiștii de frontieră la o zi de la emiterea alertei Vineri, 19 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat o persoană căutată de autoritățile din România, pe numele căreia era emisă o alertă în vederea arestării.

În data de 18 iunie 2026, în jurul orei 11:30, în baza Planului de Acțiune „Joint Action Day Pirates 4”, polițiștii de frontieră, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN5, au oprit pentru control un autocar înmatriculat în România, care circula pe ruta Grecia–România.

Cu ocazia controlului efectuat asupra persoanelor aflate în mijlocul de transport, prin intermediul aplicației informatice eDAC, s-a constatat faptul că unul dintre pasageri, cetățean român, figura în bazele de date cu o alertă introdusă în vederea arestării pentru predare sau extrădare.

În urma verificărilor suplimentare, polițiștii de frontieră au stabilit că alerta a fost emisă de autoritățile române la data de 17 iunie 2026, cu o zi înainte de depistarea persoanei.

Ca urmare a constatărilor efectuate, persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Acțiunea a beneficiat de cooperarea eficientă între structurile naționale și de schimbul de informații realizat prin canalele de cooperare polițienească internațională, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, contribuind la creșterea nivelului de siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară zilnic, împreună cu celelalte instituții abilitate, acțiuni ferme în întreaga zonă de competență pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale, precum și pentru depistarea și sancționarea persoanelor care nu respectă legea. Suntem permanent la datorie pentru a asigura un climat de siguranță și pentru a oferi sprijin cetățenilor și participanților la trafic, în orice situație.