Acțiune Joint Action Day Pirates 4 la Giurgiu - polițiștii de frontieră au descoperit într-un autocar produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 223.000 de lei Joi, 18 Iunie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui autocar, peste 600 de articole de vestimentație, produse cosmetice și de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 08:30, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrătorii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au oprit pentru control, pe DN5, în cadrul planului de acțiune „Joint Action Day Pirates 4”, un autocar care circula pe ruta Turcia-România.

În urma controlului efectuat, au fost descoperite 622 de articole de vestimentație, produse cosmetice și de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unui cetățean turc, în vârstă de 24 de ani, care nu a putut prezenta documente de proveniență.

Produsele descoperite, estimate la aproximativ 223.150 de lei , dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

În prezent, față de persoana în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreaga zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.