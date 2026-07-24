Mesajul inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, cu ocazia zilei Poliției de Frontieră Române Vineri, 24 Iulie 2026

Dragi colegi,

Stimați parteneri și colaboratori,

Anul acesta aniversăm 162 de ani de la emiterea Decretului nr. 893 din 24 iulie 1864, prin care domnitorul Alexandru Ioan Cuza a reunit structurile însărcinate cu paza hotarelor din Moldova și Țara Românească, punând bazele unei organizări moderne și unitare a serviciului de frontieră în România.

Acest moment fondator a deschis drumul unei instituții care a evoluat odată cu statul român, adaptându-se fiecărei epoci și fiecărei provocări. Astăzi, Poliția de Frontieră Română își desfășoară activitatea într-un context european profund schimbat, marcat și de integrarea deplină a României în spațiul Schengen. Acest pas istoric confirmă profesionalismul și credibilitatea construite în timp de generații de polițiști de frontieră și aduce, în același timp, responsabilități sporite în ceea ce privește securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Ziua Poliției de Frontieră Române este un prilej de a ne exprima aprecierea față de generațiile care au construit prestigiul serviciului de frontieră și de a aduce un omagiu celor care, în prezent, își desfășoară activitatea cu profesionalism, echilibru și devotament, indiferent de locul sau dificultatea misiunilor pe care le îndeplinesc.

Aniversarea de astăzi ne oferă și ocazia de a privi înainte. Mediul de securitate este într-o continuă transformare, iar responsabilitățile noastre devin tot mai complexe. Sunt convins că experiența acumulată, nivelul de pregătire al personalului și capacitatea de adaptare a instituției ne vor permite să răspundem cu aceeași eficiență și profesionalism tuturor provocărilor viitoare.

De-a lungul celor 162 de ani de existență, Poliția de Frontieră Română și-a construit identitatea pe valori care și-au păstrat relevanța indiferent de vremuri: integritate, responsabilitate, respect față de lege și spirit de serviciu public. Aceste repere vor continua să ne ghideze activitatea și să inspire generațiile care vor purta uniforma după noi.

Cu prilejul Zilei Poliției de Frontieră Române, vă mulțumesc pentru modul în care reprezentați această instituție în fiecare zi, pentru echilibrul cu care gestionați situațiile dificile și pentru încrederea pe care o inspirați cetățenilor prin activitatea dumneavoastră. Totodată, adresez mulțumiri partenerilor noștri din țară și din străinătate pentru cooperarea solidă și sprijinul constant oferit în îndeplinirea misiunilor comune.

La mulți ani Poliției de Frontieră Române! La mulți ani tuturor polițiștilor de frontieră!

Inspectorul General al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române

Chestor principal de poliție

Cornel Laurian STOICA