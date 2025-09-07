Bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ jumătate de milion de lei, oprite de la comercializare de polițiștii de frontieră giurgiuveni Duminică, 07 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma verificării a trei mijloace de transport, peste 900 de produse de îmbrăcăminte, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

* În data de 06.09.2025, în jurul orei 12:30, lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu polițiștii de frontieră bulgari, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 5 au oprit pentru control un autocamion, format din cap tractor și semiremorcă, înmatriculat în România.

Acesta era condus de un cetățean român, în vârstă de 26 de ani, care transporta piese auto pe ruta Turcia- România.

Cu ocazia efectuării verificării asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit că șnurul asigurator a fost așezat în asa fel încât compartimentul pentru marfă să fie deschis fără deteriorarea sigiliului vamal

În urma controlului efectuat asupra remorcii s-au descoperit 176 de produse de îmbrăcăminte, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute care aparțineau șoferului camionului.

* În data de 07.09.2025, în jurul orei 00:30, lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu polițiștii de frontieră bulgari, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 5, au oprit pentru control un autocar care aparținea unei firme transport persoane, înmatriculat în Turcia. Acesta era condus de un cetățean turc în vârstă de 61 de ani și circula pe ruta Turcia-Bulgaria-România.

Cu ocazia efectuării verificărilor efectuate asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit 238 de produse de îmbrăcăminte, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Acestea aparțineau unei femei, cetățean român, în vârstă de 42 de ani, care călătorea ca pasageră.

* O oră mai târziu, în jurul orei 01:30, aceiași colegi au oprit pentru control un alt autocar înmatriculat în Turcia. Acesta era condus de un cetățean turc în vârstă de 63 de ani și circula pe ruta Turcia-Bulgaria-România.

Și de această dată, colegii noștri au descoperit 498 de produse de îmbrăcăminte, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Acestea aparțineau unei cetățean turc, în vârstă de 25 de ani, care călătorea ca pasager.

Cele 912 bunuri descoperite, estimate la o valoare de aproximativ 484.600 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit dosar penal.

În prezent, față de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.