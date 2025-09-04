Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse, în data de 5 septembrie, între orele 06.30 – 07.15 Joi, 04 Septembrie 2025

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că în urma unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, în data de 05.09.2025, în intervalul orar 06.30 – 07.15, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în ambele sensuri de deplasare.

Măsura este necesară pentru relocarea instalațiilor de marcare a secțiunii în reparație și schimbarea benzii pe care se vor efectua următoarele lucrări de reparații.

Reamintim că lucrările de reparații se desfășoară în continuare, iar traficul rutier este dirijat alternativ, pe o singură bandă.

Pentru a evita blocajele sau întârzierile, recomandăm conducătorilor auto și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative:

Dolj: Calafat

Calafat Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Zimnicea, Turnu Măgurele Călărași: Călărași

Călărași Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează, în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră.

Recomandăm tuturor participanților la trafic: