Mărfuri contrafăcute, descoperite de polițiștii de frontieră giurgiuveni - transport ilicit pe ruta Turcia-România Joi, 04 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, în colaborare cu polițiștii de frontieră bulgari, au descoperit, în urma verificării a trei autocare care efectuau curse regulate pe ruta Turcia-România, peste 2.000 de articole vestimentare, de parfumerie, marochinărie și încălțăminte, susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare de piață de aproximativ 469.500 lei.

În perioada 03–04.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu polițiști de frontieră bulgari, în cadrul unor acțiuni de control pe DN 5, au verificat mai multe autocare aparținând unor operatori de transport persoane ce efectuau curse regulate pe ruta Turcia-România.

În urma controlului amănunțit asupra a trei autocare, polițiștii de frontieră au descoperit un număr de 2.070 de articole vestimentare, de parfumerie, marochinărie și încălțăminte, susceptibile a fi contrafăcute, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate.

Bunurile, estimate la o valoare totală de aproximativ 469.500 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și au fost introduse în camera de corpuri delicte a instituției, întrucât deținătorii acestora nu au putut prezenta documente de proveniență.

În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluțiile legale care se impun.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreaga zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului cu produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Ne aflăm permanent la datorie pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță, sprijinind cetățenii și participanții la trafic în mod activ și responsabil.