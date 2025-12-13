Mii de produse contrafăcute, țigarete și articole pirotehnice, descoperite de către polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu Luni, 15 Decembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor acțiuni de tip BLITZ, în mai multe mijloace de transport, 4.450 de produse susceptibile a fi contrafăcute, 92.880 de țigarete fără documente de proveniență și peste 9.290 de articole pirotehnice.

*În săptămâna precedentă, la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu şi Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ, au oprit pentru control, pe DN5, mai multe autocare și autoturisme care circulau pe ruta Turcia - România sau Turcia – România - Republica Moldova.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, colegii noştri au descoperit, în interiorul acestora, în total, 4.450 de articole vestimentare, de încălțăminte, marochinărie și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unor persoane - cetățeni români, turci și moldoveni, cu vârste cuprinse între 20 și 54 de ani - care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de 594.000 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituției.

În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

*Totodată, în perioada 08–14.12.2025, la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Sectoarelor Poliției de Frontieră Giurgiu, Călărași și Zimnicea, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ pe căile de comunicație din zonele de competență, au oprit pentru control mai multe mijloace de transport.

În urma verificărilor, a fost descoperită cantitatea totală de 92.880 de țigarete (4.644 de pachete), atât cu timbru fiscal bulgăresc, cât și fără accize fiscale, pentru care persoanele în cauză nu dețineau documente de proveniență. Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de peste 136.040 de lei, a fost ridicată și introdusă în camerele de corpuri delicte ale STPF Giurgiu și STPF Călărași.

În cauze, au fost aplicate sancțiuni contravenționale și au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, peste limita prevăzută de lege, faptă prevăzută de art. 452 alin. (1) lit. „h” din Legea nr. 227/2015.

*De asemenea, în aceeaşi perioadă, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași, în colaborare cu polițiști din cadrul Serviciului Rutier Călărași, au descoperit peste 9.290 de articole pirotehnice deținute fără autorizație, în urma unor controale efectuate asupra unor autoturisme care circulau pe DN3, dinspre Republica Bulgaria către România. Bunurile aparțineau unor cetățeni români și au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, fiind întocmite lucrări penale conform prevederilor legale în vigoare.

Reamintim că, potrivit modificărilor recente ale legislației privind regimul materialelor explozive, deținerea, comercializarea și utilizarea materialelor pirotehnice sunt supuse unor condiții mai stricte, iar folosirea acestora de către persoane neautorizate este sancționată conform legii. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale înainte de a achiziționa sau utiliza astfel de produse și să respecte cu strictețe prevederile legale, pentru a preveni incidentele și consecințele juridice.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.