Aproximativ 250.000 de țigarete, descoperite de către polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu Duminică, 21 Decembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor acțiuni de tip BLITZ, în mai multe mijloace de transport, aproximativ 250.000 de țigarete pe care șoferii încercau să le introducă în țară fără a deține documente legale.

În perioada 15-21 decembrie a.c., la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Sectoarelor Poliției de Frontieră Zimnicea, Giurgiu, Calafat, Călărași și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Teleorman, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ pe căile de comunicație din zonele de competență, au oprit pentru control mai multe mijloace de transport.

Acestea erau conduse de cetățeni bulgari și români, cu vârste cuprinse intre 22 și 56 de ani și circulau pe rute precum Bulgaria-România, Turcia-România și Bulgaria-Germania.

În urma verificărilor efectuate asupra autovehiculelor a fost descoperită cantitatea totală de 248.900 de țigarete (12.445 de pachete), atât cu timbru fiscal bulgăresc, cât și fără accize fiscale, pentru care persoanele în cauză nu dețineau documente de proveniență.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de peste 392.000 de lei, a fost ridicată și introdusă în Camerele de Corpuri Delicte din cadrul STPF Teleorman, STPF Giurgiu și STPF Călărași.

Ca urmare a celor descoperite, au fost aplicate sancțiuni contravenționale și au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, peste limita prevăzută de lege, faptă prevăzută de art. 452 alin. (1) lit. „h” din Legea nr. 227/2015.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.