Tentativă de trecere ilegală a frontierei, oprită la Giurgiu - cetățean palestinian depistat ascuns pe osia unei semiremorci Vineri, 12 Decembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat un cetățean de origine palestiniană care a încercat să intre ilegal în România, ascuns pe osia semiremorcii unui ansamblu rutier.

La data de 11.12.2025, în jurul orei 20:30, polițiști frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu polițiști de frontieră bulgari, au oprit pentru control, în cadrul acțiunii BLITZ, pe DN5, un ansamblu rutier format dintr-un cap tractor și o semiremorcă, înmatriculat în Turcia, care se deplasa pe ruta Turcia–Polonia.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit, ascuns pe osia semiremorcii, în compartimentul destinat roții de rezervă, un bărbat în vârstă de 21 de ani, fără documente de identitate, care a declarat verbal că este de origine palestiniană.

În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „trecere frauduloasă a frontierei de stat”, prevăzută și pedepsită de art. 262 alin. 1 din Codul penal.

Ca urmare a celor constatate, cetățeanul palestinian, șoferul ansamblului rutier și vehiculul au fost predați autorităților de frontieră bulgare, pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, va continua să acționeze ferm pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și pentru menținerea climatului de siguranță la frontierele țării.