Tentativă de trecere ilegală a frontierei, oprită la Calafat - 14 migranți depistați într-un automarfar Luni, 01 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Sectorul Politiei de Frontiera Calafat au depistat paisprezece cetățeni de origine afro-asiatică care nu dețineau documentele necesare pentru a călători în spaţiul Schengen și au încercat să intre ilegal în România, ascunși într-un automarfar.

În data de 29.08.2025, în jurul orei 00:50, în parcarea din proximitatea stației de taxare Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu polițiștii de frontieră bulgari, au oprit pentru control un automarfar înmatriculat în România. Acesta circula pe ruta Bulgaria-România și era condus de către un cetățean român în vârstă de 49 de ani.

Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, în compartimentul destinat transportului de marfă, au fost depistate paisprezce persoane, cetățeni străini care nu dețineau documente de călătorie valabile și nici nu îndeplineau condițiile legale de intrare în România. În urma verificărilor, colegii noştri au stabilit că persoanele în cauză sunt cetăţeni din Irak, Iran și Siria.

Având în vedere cele constatate, cei paisprezece cetățeni străini au fost preluați de către autoritățile bulgare.

În prezent, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți și trecere frauduloasă a frontierei de stat, conform prevederilor Codului Penal. La finalizarea cercetărilor, vor fi propuse soluții legale prin unitatea de parchet competentă.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, va continua să acționeze ferm pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și pentru menținerea climatului de siguranță la frontierele țării.