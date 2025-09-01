Două autoturisme, estimate la o valoare de peste 215.000 de euro, căutate internațional, descoperite la frontiera de vest Luni, 01 Septembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara au descoperit, în cursul zilei de 31 august a.c., la diferite intervale de timp, două autoturisme care figurau ca fiind căutate pentru confiscare de autoritățile din Austria, respectiv Spania. Valoarea estimată a acestora este de peste 215.000 de euro.

Primul caz a fost înregistrat la Punctul de Trecere a Frontierei Foeni, unde s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de intrare în România un cetățean român, aflat la volanul unui autovehicul înmatriculat în Serbia.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, figurează în bazele de date ca fiind căutat de autoritățile din Austria, în vederea confiscării.

Conducătorul auto a declarat că a achiziționat autovehiculul dintr-un parc auto din Austria, prin intermediul unei persoane necunoscute, fără a avea cunoștință despre faptul că acesta face obiectul unei alerte internaționale.

Autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul sectorului, iar pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, conform prevederilor legale în vigoare.

Al doilea caz a avut loc în Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, unde un bărbat, cetățean român, s-a prezentat pentru efectuarea verificărilor de frontieră. Cu această ocazie, colegii noștri au constatat că autoturismul pe care îl conducea figura ca fiind căutat de autoritățile din Italia, în vederea confiscării.

Și de această dată, autovehiculul, estimat la aproximativ 16.000 euro, a fost indisponibilizat, iar conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.