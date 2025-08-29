Peste 159.000 de țigarete ascunse în bagajele de cală ale unei familii, descoperite pe Aeroportul Otopeni Vineri, 29 August 2025

Autoritățile de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit în bagajele de cală a trei persoane peste 159.000 de țigarete, pe care acestea au încercat să le introducă ilegal în România.

În data de 29.08.2025, în jurul orei 05.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului Poliției de Frontieră Aeroport Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat o familie formată din trei cetățeni români, cu vârste cuprinse între 19 și 44 de ani. Cele trei persoane călătoreau din direcția Emiratele Arabe Unite – Dubai și, după ce și-au ridicat bagajele de cală și-au continuat drumul spre ieșire, pe culoarul verde, flux destinat celor care nu au nimic de declarat autorităților vamale.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale persoanelor menționate, în urma cărora a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări netimbrate și inscripţionate cu numele unei mărci cunoscute. În urma inventarierii a rezultat cantitatea de 159.200 ţigarete (7.960 pachete).

Urmare a celor constatate, întreaga cantitatea de țigări a fost reținută de către autoritatea vamală. În cauză, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 2, lit. a din Legea 86/2006 .