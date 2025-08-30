 
  2. Bancnote false descoperite asupra unui bărbat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă efectuează cercetări în privința unui bărbat, cetățean român, asupra căruia au fost descoperite șaptesprezece bancnote de 50 de euro ce s-au dovedit a fi false.

În data de 29 august a.c. în jurul orei 16:40, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă au fost sesizați de către reprezentanții unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziționeze produse cu trei bancnote de 50 de euro, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute.

La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă operativă formată din doi polițiști de frontieră, care, în urma legitimării, au stabilit că persoana în cauză este cetățean român și urma să călătorească pe ruta București – Amsterdam.

În urma verificărilor, s-a constatat că cele trei bancnote prezentate erau false. Persoana a fost condusă la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost supusă unui control amănunțit. Cu această ocazie, au mai fost descoperite încă 14 bancnote de 50 de euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”punere în circulație de valori falsificate, sub aspectul deținerii”

Poliția de Frontieră Română reamintește cetățenilor că punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

