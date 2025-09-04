Bunuri susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 1 milion de lei, descoperite de poliţiştii de frontieră tulceni Joi, 04 Septembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, bunuri susceptibile de a fi contrafăcute, inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute, în valoare de peste 950.000 lei.

În data de 02.09.2025, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi inspectori vamali ai Biroului Vamal de Frontieră Isaccea a efectuat controlul fizic asupra unui ansamblu rutier, înmatriculat în Ucraina, ce avea ca destinație o societate comercială din Ucraina.

În urma verificărilor amănunțite s-a constatat că în interiorul ansamblului rutier se aflau 318 perechi de pantaloni susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute.

Bunurile, cu o valoare de aproximativ 954.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Totodată, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, la finalizare urmând a fi luate masurile legale.