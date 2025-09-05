Încheierea primului sezon estival de la aderarea deplină a României la Spațiul Schengen

Primul sezon estival în Spațiul Schengen: bilanțul Poliției de Frontieră după trei luni de activitate intensă Vineri, 05 Septembrie 2025

 Poliția de Frontieră Română încheie primul sezon estival de la aderarea completă la Spațiul Schengen în contextul unei creșteri a traficului la frontierele externe.

 În perioada 1 iunie – 31 august, au fost constatate peste 6.000 de infracțiuni, aplicate 5.500 de sancțiuni și confiscate bunuri în valoare de zeci de milioane de lei, în timp ce colaborarea internațională și exercițiile comune au întărit capacitatea de reacție și securitate la granițele României.



Rezultatele înregistrate în perioada 1 iunie – 31 august

În aceste trei luni, eforturile colegilor mei s-au concentrat pe principalele linii de muncă, unde am înregistrat rezultate semnificative:



- Migrația ilegală – au fost depistați 461 migranți care încercau să treacă ilegal frontiera, iar 57 de persoane sunt cercetate pentru trafic de migranți.

- Contrabanda cu țigări – au fost confiscate peste 3,4 milioane de pachete cu țigări de contrabandă, cu o valoare de aproximativ 87 de milioane de lei.

- Bunuri contrafăcute – polițiștii de frontieră au oprit de la comercializare 45.000 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și alte produse care purtau însemnele unor mărci consacrate.

- Mașini furate – pe parcursul verii, au fost descoperite 52 de autovehicule furate, în valoare de 13 milioane de lei, multe fiind autoturisme de lux.

- Braconaj piscicol – au fost ridicate în vederea confiscării plase de pescuit ilegale în lungime de 11.000 de metri, 310 kilograme de pește provenit din activități ilegale, 10 ambarcațiuni și 8 motoare de barcă.



În total, în cele 3 luni, au fost constatate 6.000 de infracțiuni și aplicate 5.500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei.

Începând cu 1 ianuarie 2025, odată cu eliminarea controalelor sistematice la frontierele interne, evidența traficului se realizează doar la frontiera externă. Astfel, frontiera externă a României a tranzitată de aproximativ 9,2 milioane de persoane și 1,8 milioane de mijloace de transport, ceea ce reflectă atât intensitatea circulației, cât și volumul de muncă gestionat de Poliția de Frontieră.

Exercițiul MMO



Pe lângă aceste rezultate, Poliția de Frontieră Română a participat, la Constanța, la exercițiul internațional MMO (Multiple Maritime Operations), organizat în cooperare cu Agenția Frontex și cu parteneri naționali și internaționali.

Exercițiul a avut ca obiectiv testarea capacității de reacție la incidente complexe pe mare, coordonarea între echipajele navale și aeriene, precum și cooperarea interinstituțională. Participarea Poliției de Frontieră a demonstrat nivelul ridicat de pregătire al structurilor noastre maritime și capacitatea de a acționa eficient, integrat și coordonat în situații reale.

Acest tip de exerciții consolidează încrederea reciprocă între parteneri și reprezintă o garanție că România este pregătită să gestioneze cu succes responsabilitățile care derivă din statutul de stat membru Schengen cu frontiere externe la Marea Neagră.

Rezultatele înregistrate în această perioadă reflectă profesionalismul, responsabilitatea și implicarea constantă a polițiștilor de frontieră, care au acționat pentru protejarea frontierelor și siguranța cetățenilor.



Cooperarea cu partea bulgară



Unul dintre cele mai importante aspecte din această vară a fost colaborarea strânsă cu colegii noștri din Republica Bulgaria.

Toate întâlnirile și discuțiile au avut un obiectiv foarte clar: să găsim împreună cele mai bune soluții pentru ca traficul pe Podul Giurgiu – Ruse să se desfășoare cât mai fluent, în condițiile lucrărilor de reabilitare derulate pe pod de partea bulgară.

Împreună cu Poliția Română și cu autoritățile bulgare, am lucrat pentru ca șoferii și pasagerii să simtă cât mai puțin efectele acestor restricții, prin dirijarea traficului și informarea permanentă a participanților atunci când s-au creat aglomerări.



În paralel, am continuat să desfășurăm misiuni comune cu colegii bulgari, atât pentru combaterea migrației ilegale, cât și pentru întărirea securității frontierei comune, în acord cu responsabilitățile pe care România și Bulgaria și le-au asumat în contextul integrării în Spațiul Schengen.

Controlul coordonat implementat la Galați

Un alt moment de referință al acestei veri îl constituie introducerea controlului coordonat la Punctul de Trecere a Frontierei Galați – Giurgiulești, pe sensul de intrare în România.

Acest tip de control presupune ca verificările să fie făcute consecutiv, în același loc, atât de polițiștii de frontieră și vameșii români, cât și de autoritățile moldovene. Practic, călătorii și transportatorii nu mai sunt nevoiți să oprească de două ori, ci parcurg procedura într-un singur punct, ceea ce reduce semnificativ timpul de așteptare.

Măsura contribuie la fluidizarea traficului de persoane și mărfuri, întărește cooperarea dintre instituțiile celor două state și, totodată, consolidează securitatea la frontiera externă a Uniunii Europene.



Concluzie

Rezultatele obținute în această perioadă confirmă faptul că Poliția de Frontieră Română rămâne un partener de încredere pentru cetățeni și pentru instituțiile naționale și internaționale.

Vom continua să acționăm cu responsabilitate și profesionalism, adaptându-ne permanent la noile provocări și consolidând cooperarea cu statele vecine, pentru ca frontierele României – frontiere ale Uniunii Europene – să fie sigure și bine gestionate.