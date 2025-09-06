Bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ 800.000 de lei, oprite de la comercializare de polițiștii de frontieră Sâmbătă, 06 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit în urma în urma verificării a două mijloace de transport 3.867 de produse de îmbrăcăminte și parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

* În data de 05.09.2025, în jurul orei 12:30, lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 5 au oprit pentru control un autocar care circula pe ruta Turcia-Bulgaria-România, condus de un cetățean turc.

Cu ocazia efectuării verificării asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit 3.666 de produse de îmbrăcăminte și parfumerie toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Acestea aparțineau unui pasager, cetățean turc, în vârstă de 58 de ani, care nu a putut prezenta documente de proveniență.

* În data de 05.09.2025, în jurul orei 18:20, lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Călărași, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN3, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Republica Moldova.

Cu ocazia efectuării verificării asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit 201 de produse de îmbrăcăminte și încălțăminte, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Acestea aparțineau șoferului, cetățean moldovean, în vârstă de 48 de ani, care nu a putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de 790.180 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit dosar penal.

În prezent,față de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.