Un bărbat arestat preventiv după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci migranți ascunși într-un autoturism Vineri, 05 Septembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în urma verificării unui autoturism, cinci cetățeni străini care intenționau să treacă ilegal frontiera.

Șoferul autoturismului, cetățean belgian, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru trafic de migranți.

La data de 03.09.2025, în jurul orei 18:15, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru verificări, pe raza județului Giurgiu, un autoturism înmatriculat în Bulgaria. Vehiculul era condus de un cetățean belgian și avea ca pasageri trei bărbați.

Totodată, în urma controlului, în portbagajul vehiculului au fost descoperiți alți doi bărbați. Din verificările efectuate a reieșit că migranții de naționalitate irakiană au fost preluați în data de 02.09.2025 din Sofia ( Bulgaria) de către șofer și urmau să fie transportați către vestul Europei.

Cei cinci cetățeni străini au fost predați autorităților de frontieră bulgare pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor legale.

Menționăm faptul că autoturismul, folosit în activitatea infracțională, în valoare de aproximativ 90.000 de lei, a fost indisponibilizat și introdus în camera de corpuri delicte a instituţiei.

Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și e cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți. În același timp, migranții sunt cercetați pentru infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, conform prevederilor Codului Penal.

Poliția de Frontieră Giurgiu continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, pentru a asigura securitatea granițelor României și o gestionare eficientă a fluxurilor migratorii.