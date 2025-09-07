Biciclete susceptibile a fi furate, în valoare de 100.000 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră Duminică, 07 Septembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Turnu, județul Arad au descoperit, în cadrul activităților de control, un cetățean din Republica Moldova care a încercat să introducă în țară șase biciclete electrice, susceptibile a fi furate, în valoare de 100.000 de lei.

În data de 05.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Turnu au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație din apropierea frontierei. În cadrul acestora, a fost oprită pentru control o autoutilitară înmatriculată în Republica Moldova, condusă de un cetățean din Republica Moldova.

Astfel, colegii noștri au descoperit, în compartimentul destinat transportului de marfă, șase biciclete electrice, bunuri pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile, în valoare totală de 100.000 de lei , au fost ridicate, iar şoferul a fost condus la sediul instituției pentru efectuarea cercetărilor.

Având în vedere aspectele constatate, colegii noştri au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.