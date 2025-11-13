Îmbrăcăminte și parfumuri contrafăcute de peste 2,3 milioane lei, confiscate de polițiștii de frontieră doljeni Joi, 13 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul acțiunii de tip BLITZ, un ansamblu rutier care se afla în zona de competență și care transporta peste 6.700 de bunuri susceptibile a fi contrafăcute.

La data de 12.11.2025, în jurul orei 00.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au oprit pentru verificare, pe DN56, în parcarea din proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, un ansamblu rutier format dintr-un cap tractor și o semiremorcă, înmatriculat în Bulgaria. Acesta era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 37 de ani și circula pe ruta Bulgaria-Ungaria.

Cu ocazia efectuării controlului asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit, în compartimentul de marfă mai multe flacoane de parfumuri și articole vestimentare, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute, despre care există suspiciunea că ar fi contrafăcute.

În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 6.771 produse de parfumerie și articole vestimentare, pentru care șoferul nu deținea documente de proveniență.

Bunurile, estimate la o valoare totală de 2.369.850 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară zilnic, împreună cu celelalte instituții abilitate, acțiuni ferme în întreaga zonă de competență, pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale, precum și pentru depistarea și sancționarea persoanelor care nu respectă legea. Suntem permanent la datorie pentru a asigura un climat de siguranță și pentru a oferi sprijin cetățenilor și participanților la trafic, în orice situație.