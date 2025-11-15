Concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție de Frontieră intră în etapa probelor scrise Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025

În perioada 30 septembrie 2025- 24 decembrie 2025, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române se desfăşoară o nouă sesiune de admitere pentru ocuparea celor 240 de locuri scoase la concurs în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

Depunerea cererilor de înscriere tip s-a transmis exclusiv pe portalul de servicii electronice al M.A.I (hub.mai.gov.ro), până la data de 17 octombrie 2025.

Ca și în anii anteriori, admiterea în cadrul instituțiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne cuprinde două probe de concurs și anume:

proba de evaluare a performanţei fizice, apreciată cu note de la 5 la 10 respectiv ”nepromovat” în cazul în care nu se obține nota 5

proba de evaluare a cunoştinţelor, apreciată cu note de la 1 la 10.

Cele două probe se desfășoară conform graficului următor:

Proba de evaluare a performanței fizice - traseul practic-aplicativ,

în perioada 07-12 noiembrie 2025, în cadrul celor șase centre zonale de selecție;

Proba de verificare a cunoştinţelor, în data de 15 noiembrie 2025 , la sediul Ș.P.A.P.F. „Avram Iancu" Oradea (Oradea, Calea Aradului, nr. 2).

Rezultatele finale ale admiterii în această sesiune vor fi afişate la sediul instituţiei de învăţământ şi vor fi publicate pe site-ul oficial al acesteia (www.avramiancu.ro ) până la data de 24 decembrie 2025.

După încheierea primei etape a concursului de admitere și anume înscrierea candidaților, aceștia au avut obligația ca până la data de 03 noiembrie 2025 să-și depună toate documentele ce constituie dosarul de candidat conform Dispoziției DGMRU nr. II/12828 din 30.09.2025. Numărul total de înscriși a fost de 733 candidați.

De asemenea, până la data de 03 noiembrie 2025, tabelele nominale cuprinzând pe cei 487 de candidați declarați ”apt” în urma evaluării psihologice au fost încărcate pe portalul HUB al MAI urmând ca aceștia sa parcurgă următoarea etapă și anume susținerea probei de evaluare a performanței fizice, care s-a desfășurat, în perioada 07-12 noiembrie 2025, în cadrul celor șase Centre Zonale de selecție din țară, și a constat în parcurgerea traseului practic-aplicativ. Un număr de 487 de candidați au fost planificați pentru a susține proba de evaluare a performanței fizice, din care doar 465 de candidați s-au prezentat.

În urma susținerii probei au fost promovați 316 candidați dintre care 29 fete și 287 băieți.

Următoarea etapă în cadrul examenului de admitere este proba de evaluare a cunoștințelor, organizată astăzi 15.11.2025 în cadrul Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ”Avram Iancu” Oradea în urma căreia până la data de 16 noiembrie, ora 10:00, va fi postată ”Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs” atât pe site-ul școlii cât și pe portalul de servicii electronice al MAI.

Proba de evaluare a cunoștințelor va consta în rezolvarea unui test grilă, care va cuprinde subiecte din disciplinele limba română, limba străină (limba engleză și limba franceză), legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi instituţiilor politice ale statului, dar şi din educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză precum și de deprindere a raţionamentului logic.

Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ ( spapf.avramiancu@igpf.ro ) în termen de 24 de ore de la postarea Listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs și se soluționează la sediul acesteia, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere. Detaliile de natură organizatorică vor fi postate în timp util.

Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, conform rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs.

Ultima etapă în cadrul concursului de admitere va fi examinarea medicală a candidaților și se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de 240 de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 24 noiembrie – 19 decembrie 2025. Lista cu rezultatele finale ale admiterii se va afișa la sediul unității de învățământ și va fi postată pe site-ul oficial al acesteia, până la data de

24 decembrie 2025.

La finalul şcolarizării în cadrul instituţiei de învăţământ, absolvenţilor li se va acorda gradul profesional de agent de poliţie şi li se va asigura loc de muncă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Poliţia de Frontieră Română, repartizarea lor făcându-se în ordinea strict descrescătoare a mediilor de absolvire şi în raport de nevoile instituţiei.