Cetățean roman cercetat pentru trafic de migranți. Patru cetățeni străini depistați în autoturismul pe care îl conducea Duminică, 21 Decembrie 2025

În urma cooperării dintre poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași cu structurile de frontieră din Republica Moldova, au fost depistați, în zona de responsabilitate, patru cetățeni din Bangladesh care intenţionau să ajungă ilegal în Italia și un bărbat implicat în traficul de migranți.

În data de 20 decembrie a.c, în jurul orei 09.40, pentru valorificarea unor informații, polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tomești, împreună cu polițiști de frontieră din Republica Moldova, au organizat o acțiune specifică pe linia migrației ilegale.

Astfel, în jurul orei 09.50, polițiștii de frontieră au oprit pentru control un autoturism, înmatricult în România, condus de un ieșean în vârstă de 51 de ani. Bărbatul era însoțit de patru persoane de origine afro-asiatică.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele sunt din Bangladesh, cu vârste cuprinse între 37 și 52 de ani, care intenţionau să ajungă în Italia.

Polițiștii de frontieră din cele două state continuă cercetările pentru stabilirea întregii arii infracționale și a tuturor persoanelor implicate.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat și de trafic de migranți.

În baza Acordului de Readmisie, persoanele au fost preluate de autorităţile de frontieră ale statului vecin pentru continuarea cercetărilor.

Acțiunea reconfirmă importanța colaborării transfrontaliere în gestionarea provocărilor comune și întărește parteneriatul strategic dintre instituțiile de aplicare a legii din România și Republica Moldova.