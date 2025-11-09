Percheziții domiciliare la Poienile de sub Munte în urma cărora doi frați au fost reținuți pentru trafic de migranţi Duminică, 09 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte, împreună cu cei ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș, au pus în executare, ieri dimineață, trei mandate de percheziție domiciliară pe raza localității Poienile de sub Munte, județul Maramureș, în urma cărora doi cetățeni români au fost reținuți pentru trafic de migranţi pentru 24 de ore. Activitățile se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș în vederea documentării întregii activități infracționale.

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte s-au sesizat din oficiu, la data de 6 noiembrie 2025, cu privire la activitatea infracțională a doi cetățeni români, care ar fi sprijinit trecerea ilegală a frontierei de stat a României a trei cetățeni ucraineni în vârstă de 23, 39 și 45 de ani.

Cei doi bărbați ar fi preluat migranţii de la linia de frontieră și i-ar fi transportat, cu două motociclete de tip cross, către interiorul localității Poienile de sub Munte. În schimbul acestor servicii, doi dintre migranţi ar fi fost de acord să plătească suma de 300 de euro fiecare, iar al treilea 300 de dolari.

Ieri, în urma punerii în executare a celor trei mandate de percheziție domiciliară emise de către Tribunalul Maramureș, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte, împreuna cu lucrători ai STPF Maramureș au identificat și ridicat mai multe bunuri ce pot constitui mijloace de probă în cauză, și anume: două motociclete tip off-road cu echipamentul de protecție specific (două căști), diferite sume de bani în euro și dolari, precum și telefoane mobile. De asemenea, au fost emise două mandate de aducere pe numele a doi frați – cetățeni români, de 24, respectiv 25 de ani, ulterior față de aceștia fiind emise de către polițiștii de frontieră ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, în acest moment aflându-se în arestul IPJ Maramureș.

Cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor persoanelor implicate.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației reafirmă faptul că lupta împotriva migrației ilegale și a formelor de sprijin a acesteia rămâne o prioritate, acțiunile fiind desfășurate constant, în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile judiciare competente.