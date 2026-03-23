Sute de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, descoperite în bagaje de cală pe Aeroportul Otopeni Luni, 23 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit aproximativ 350 de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, în bagajele de cală ale unor cetățeni români care încercau să le introducă în țară.

În data de 22.03.2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti Otopeni şi lucrătorii vamali au verificat şase persoane (patru femei şi doi bărbați), cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 47 și 55 de ani care sosiseră cu o cursă de linie din direcția Istanbul. După ce și-au ridicat bagajele de cală, cei în cauză și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

În urma verificărilor efectuate asupra bagajelor de cală, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au descoperit 347 produse inscripționate cu denumirile unor mărci cunoscute, susceptibile a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Bunurile constau în articole de îmbrăcăminte purtând însemnele unor branduri protejate.

Urmare a celor constatate, persoanele au fost sancţionate contravenţional, iar bunurile au fost reţinute de lucrătorii Autorității Vamale Române, în vederea stabilirii autenticităţii și a valorii acestora dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă.