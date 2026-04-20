Vizita studenților și cadrelor didactice din Brühl (Germania) la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române

Studenți și cadre didactice din Brühl (Germania) în vizitǎ la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române Luni, 20 Aprilie 2026

Poliția de Frontieră Română a primit, în data de 20 aprilie 2026, la sediul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, vizita unui grup de studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Administrație Publică din Brühl (Republica Federală Germania), în contextul desfășurării programului educațional „Săptămâna proiect”.

Activitatea a reunit aproximativ 17 participanți și a avut ca scop familiarizarea acestora cu atribuțiile, organizarea și activitățile operative desfășurate de Poliția de Frontieră Română, precum și cu aspecte privind cooperarea internațională în domeniul securității frontierelor.

Pe parcursul vizitei, reprezentanții Poliției de Frontieră Române au prezentat cadrul general de organizare și funcționare al instituției, atribuțiile specifice, rezultatele operative, precum și principalele direcții de cooperare interinstituțională și internațională. Totodată, au fost susținute expuneri privind schimbul de informații și mecanismele de cooperare în plan european.

Programul a inclus accesul în Centrul Operațional de Coordonare, unde au fost expuse succint capabilitățile tehnice utilizate în monitorizarea și gestionarea situațiilor operative, și, ulterior, vizitarea Muzeului Poliției de Frontieră. De asemenea, la sediul instituției le-au fost prezentate tehnica și echipamentele utilizate pentru supravegherea și controlul frontierei, mijloace de mobilitate terestră, precum și un echipaj canin.

Pe durata activității, reprezentanții Poliției de Frontieră Române au facilitat dialogul cu participanții și au răspuns întrebărilor adresate, exprimând totodată disponibilitatea instituției pentru continuarea și consolidarea cooperării cu structurile de aplicare a legii din Republica Federală Germania.

Vizita se înscrie în programul „Săptămâna proiect”, desfășurat în perioada 20–24 aprilie 2026, organizat în conformitate cu cadrul legal privind activitățile de relații internaționale la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.