Rezultatele măsurilor dispuse la nivelul Poliției de Frontieră Române, în perioada sărbătorilor pascale Marți, 14 Aprilie 2026

În minivacanța de Paște, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române au fost dispuse măsuri de fluidizare a traficului în punctele de trecere de la frontiera externă, precum și de întărire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat. Aproximativ 3.500 polițiști de frontieră au fost la datorie, zilnic, desfășurând misiuni de supraveghere şi control la frontieră.

A fost utilizată la capacitate maximă infrastructura punctelor de trecere a frontierei de la granița cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina, precum și cea aferentă curselor maritime și aeriene provenite din afara spațiului Schengen. În funcție de valorile de trafic, au fost suplimentate arterele de control pe sensurile de intrare și ieșire din țară, măsură care a permis desfășurarea tranzitului de călători în condiții fluente și operative.

În ceea ce priveşte valorile de trafic prin aceste puncte, în perioada 10-13 aprilie 2026, au fost efectuate formalitățile de control (atât la intrare, cât și la ieșire) pentru aproximativ 248.000 de persoane, cetățeni români și străini, precum și pentru peste 45.000 de mijloace de transport. Din totalul persoanelor care au tranzitat frontiera, aproximativ 88.000 dintre acestea au călătorit prin aeroporturile internaționale.

De asemenea, la frontiera cu Ungaria și Bulgaria (pe căile de comunicație sau în diverse noduri rutiere, în limita celor 30 de km de la linia de frontieră în interior), dar și pe cursele aeriene și maritime care circulă în spațiul Schengen, polițiștii de frontieră români au făcut controale aleatorii și nesistematice pentru a verifica identitatea și situația legală a persoanelor și pentru a preveni și combate faptele ilegale.

Pentru realizarea acestor verificări, lucrătorii noștri au folosit terminale mobile conectate la bazele de date relevante ale autorităților române, dar și la cele din Spațiul Schengen, efectuând, în perioada de referință, peste 61.000 de verificări în aplicația eDAC.

În ceea ce priveşte activităţile specifice, în zonele de competenţă - punctele de trecere şi „frontiera verde” - în această perioadă poliţiştii de frontieră au constatat:

220 de infracţiuni şi contravenţii , săvârşite atât de cetăţeni români, cât şi străini;

, săvârşite atât de cetăţeni români, cât şi străini; au fost ridicate bunuri în vederea confiscării, în valoare de peste 1.700.000 lei ;

; au fost aplicate sancțiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 113. 000 lei ;

în valoare de aproximativ ; nu s-a permis intrarea în ţară a 44 cetăţeni străini, care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege şi de asemenea, nu s-a permis ieşirea a 34 cetăţeni români din diferite motive legale.

De asemenea, în contextul evoluțiilor recente ale fenomenelor infracționale la nivel național și regional, precum și al schimbărilor generate de aplicarea integrală a acquis-ului Schengen, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a analizat situația operativă înregistrată la nivelul structurilor proprii, constatând necesitatea intensificării măsurilor de prevenire și combatere a faptelor ilegale.

În acest context, instituția și-a consolidat capacitatea de răspuns prin adoptarea unor măsuri operative adaptate noilor provocări, fundamentate pe analiza de risc și pe cooperarea interinstituțională. Aceste demersuri s-au concretizat în organizarea operațiunii „Safe Easter” la nivelul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră Giurgiu, Timișoara, Oradea, Sighetu Marmației, precum și Gărzii de Coastă. În cadrul acestei operațiuni, printre cele mai importante descoperiri s-au numărat:

peste 200 de articole susceptibile a fi contrafăcute , aparținând unor cetățeni români și turci care nu au putut prezenta documente de proveniență. Bunurile, estimate la aproximativ 1.675.000 de lei , au fost ridicate, fiind aplicate sancțiuni contravenționale și întocmite dosare penale pentru comercializarea de produse contrafăcute;

, aparținând unor cetățeni români și turci care nu au putut prezenta documente de proveniență. Bunurile, estimate la aproximativ , au fost ridicate, fiind aplicate sancțiuni contravenționale și întocmite dosare penale pentru comercializarea de produse contrafăcute; patru autoturisme declarate furate din state europene precum Germania, Italia și Spania, evaluate la peste 400.000 lei , care figurau ca furate în bazele de date internaționale. Vehiculele au fost indisponibilizate, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale;

declarate furate din state europene precum Germania, Italia și Spania, evaluate la peste , care figurau ca furate în bazele de date internaționale. Vehiculele au fost indisponibilizate, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale; un excavator căutat de autoritățile din Olanda pentru confiscare. Utilajul, fără plăcuțe de înmatriculare, estimat la o valoare de aproximativ 20.000 de euro, figura în alertă internațională. În urma verificărilor, a fost întocmit dosar penal pentru tăinuire, iar excavatorul a fost indisponibilizat.

Perioada sărbătorilor pascale s-a suprapus cu operaționalizarea Sistemului EES la nivel european. În acest context, au fost dispuse măsurile necesare (suplimentarea personalului, instruirea acestuia etc.), astfel încât să nu fie înregistrate disfuncționalități în gestionarea traficului de pasageri în cadrul structurilor aeroportuare. La nivel național, activitatea a fost gestionată eficient, fără întârzieri în procesul de control la frontieră, în pofida pașilor suplimentari necesari pentru crearea și, după caz, verificarea dosarelor în sistemul EES.

În vederea menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, polițiștii de frontieră au desfășurat controale aleatorii, pe baza analizei de risc, în zona curselor intra-Schengen.

Totodată, o atenție sporită a fost acordată unor curse considerate cu potențial de risc, context în care au fost identificate următoarele situații:

un cetățean al Republicii Democratice Congo a prezentat la controlul de frontieră o viză de scurtă ședere cu însemnele autorităților din Grecia, care s-a dovedit a fi falsificată;

un cetățean vietnamez, sosit din direcția Istanbul, în urma controlului amănunțit al bagajelor de cală, a fost depistat cu 14.000 de țigarete ascunse și nedeclarate.

În toată această perioadă, Poliţia de Frontieră a acționat în sistem integrat alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, în special pentru fluidizarea traficului de persoane și mijloace de transport în mod eficient, dar și pentru gestionarea cazurilor apărute.

Suntem permanent la datorie pentru a facilita tranzitarea frontierei pentru participanții la trafic și pentru a oferi sprijin cetățenilor în orice situație.