Polițiștii de frontieră au indisponibilizat două autoturisme căutate de autoritățile din Italia Vineri, 03 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul inspectoratelor teritoriale ale Poliției de Frontieră Iași și Timișoara au depistat și indisponibilizat, în ultimele 24 de ore, două autoturisme semnalate în bazele de date internaționale ca fiind căutate de autoritățile din Italia în vederea confiscării.

Autovehiculele au fost descoperite în cadrul controalelor efectuate în Punctele de Trecere a Frontierei Albița (Iași) și Moravița (Timiș), în urma verificărilor specifice efectuate asupra situației juridice a acestora. În ambele cazuri, verificările în bazele de date au indicat faptul că autoturismele figurau ca bunuri căutate în vederea confiscării, în baza unor semnalări introduse de autoritățile din Italia.

Pentru fiecare dintre situații, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care autovehiculele au ajuns în posesia persoanelor implicate și a dispunerii măsurilor legale care se impun. Cele două autoturisme, estimate la o valoare totală de peste 205.000 de lei, au fost indisponibilizate la sediile instituțiilor competente pentru continuarea cercetărilor.

Prin acțiunile desfășurate zilnic în punctele de trecere a frontierei și în zona de competență, Poliția de Frontieră Română contribuie la prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, inclusiv a traficului cu autovehicule urmărite la nivel internațional.