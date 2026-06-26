O nouă promoție de polițiști de frontieră este pregătită să își asume, cu onoare, misiunea profesională Vineri, 26 Iunie 2026

Ziua de 26 iunie marchează un moment deosebit pentru elevii Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, care își încheie cu succes perioada de pregătire și pășesc cu încredere spre începutul unei cariere dedicate siguranței și protejării cetățenilor.

Festivitatea de absolvire, avansare la primul grad profesional și depunerea jurământului de credință de către „Promoţia de agenţi de poliţie de frontieră – 26 iunie 2026” s-a desfăşurat în Piața Unirii, din municipiul Oradea, în prezenţa subsecretarului de stat din Ministerul Afacerilor Interne, domnul Petru BLEDEA, a inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, domnul chestor principal de poliție Cornel Laurian STOICA, precum și a reprezentanților autorităților locale şi ai structurilor de ordine publică din municipiu.

Directorul școlii, doamna comisar şef de poliţie Felicia-Sanda VOICU, în cuvântul de deschidere, le-a urat absolvenților:

,,Pentru a putea să vă mențineți la nivelul standardelor europene va trebui să vă perfecționați continuu pregătirea, să studiați mereu pentru a fi cu adevărat profesioniști, pentru a face față situațiilor complexe din munca operativă. Vă cer să aveți mereu în minte și în suflet conștiința importanței pe care munca dumneavoastră o are pentru imaginea României în lume, pentru însăși destinele națiunii căreia îi sunteți datori să o slujiți.

De aceea, vă cer să aveți o conduită demnă, de onoare, în toate împrejurările, să dați dovadă de profesionalism și devotament în îndeplinirea misiunilor ce vă revin, să demonstrați că Poliția de Frontieră Română se află permanent în slujba cetățeanului și a comunității. Să vă păstrați integritatea, cinstea și corectitudinea în tot ceea ce veți face.”

Absolvirea reprezintă nu doar finalul unei etape importante de formare, ci și începutul unei misiuni asumate cu devotament și onoare. În spatele acestei reușite se află multă muncă, disciplină, perseverență, dar și dorința sinceră de a servi comunitatea cu profesionalism și integritate. Aceste valori definesc profesia de polițist de frontieră și vor călăuzi pașii noii generații de absolvenți.

În discursul adresat absolvenţilor, domnul subsecretar de stat Petru Bledea le-a transmis un mesaj de încurajare şi responsibilitate privind profesia de poliţist de frontieră, subliniind importanţa integrităţii, a echilibrului şi a respectului faţă de cetăţean. În încheiere, acesta le-a adresat următoare urare: ,,De aceea, vă doresc să purtați această uniformă cu onoare, să exercitați autoritatea cu măsură, să vă păstrați omenia în cele mai dificile împrejurări și să nu faceți niciodată compromis cu integritatea.”

Cu ocazia depunerii jurământului de credință, inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române, domnul chestor principal de poliție Cornel-Laurian STOICA, a transmis absolvenţilor un mesaj de felicitare şi responsabilitate, subliniind importanţa misiunii pe care o vor îndeplini în cadrul instituţiei şi rolul esenţial pe care îl au în asigurarea securităţii statului şi a spaţiului Schengen. În acest context, acesta a evidenţiat faptul că:

„Ați ales o carieră care nu oferă întotdeauna confort, dar oferă un lucru mult mai valoros: posibilitatea de a servi România și cetățenii săi. Prin absolvirea acestei instituții de prestigiu deveniți membri ai unei structuri esențiale pentru securitatea statului român și a spațiului Schengen. Începând de astăzi, veți purta uniforma Poliției de Frontieră Române și veți reprezenta o instituție construită prin profesionalismul și sacrificiul generațiilor care v-au precedat.”

Le transmitem sincere felicitări tuturor absolvenților pentru determinarea de care au dat dovadă pe parcursul pregătirii, iar familiilor, instructorilor și tuturor celor care i-au sprijinit în această călătorie le adresăm mulțumiri.

Mult succes în activitatea profesională!