Echipamente de control la frontieră - BV13A_03 Luni, 23 Martie 2026

La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au fost finalizate activitățile derulate în cadrul proiectului – Echipamente de control la frontieră, Cod proiect – BV13A_03, Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize.

Proiect implementat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Proiectul a vizat dotarea structurilor PFR cu echipamente (scanere, multifuncționale, stații de lucru, sisteme integrate pentru prelucrarea, editarea si tipărirea documentelor) necesare îndeplinirii atribuțiilor de control la frontieră în vederea îmbunătățirii verificărilor la frontiere prin consolidarea capacităților pentru prevenirea și depistarea criminalității transfrontaliere și pentru facilitarea trecerii legale a frontierei.

Perioadă derulare proiect: 24 luni (24.04.2024 - 23.04.2026).

Obiective:

- achiziționarea și implementarea scanerelor, multifuncționalelor, stațiilor de lucru și sistemelor integrate pentru prelucrarea documentelor pentru a aduce la frontieră tehnologii avansate, îmbunătățind procesele de identificare și verificare;

-creșterea nivelului de securitate la frontiere prin utilizarea de tehnologii pentru a preveni intrările

- neautorizate și a identifica potențiale amenințări;

- realizarea unei gestionări eficiente a frontierelor prin utilizarea scanerelor și a stațiilor de lucru, reducând timpul de procesare și îmbunătățind fluxul la punctele de trecere;

-crearea unui mediu care să faciliteze libera circulație a persoanelor prin procese de verificare rapide și precise.

Scopul proiectului a fost de a completa și moderniza dotările actuale ale structurilor Poliției de Frontieră cu 202 echipamente de control la frontieră (scanere documente, multifuncționale, stații de lucru, sisteme integrate pentru prelucrarea, editarea si tipărirea documentelor), din cauza presiunii migratorie crescută, rezultată ca și consecință a situației geopolitice din Orientul mijlociu și Ucraina, optimizând fluxurile de lucru la punctele de control; de a consolida securitatea la frontierele externe ale UE prin identificarea și monitorizarea eficientă a persoanelor care intră sau ies din spațiul Schengen, contribuind la prevenirea și gestionarea potențialelor amenințări; de a promova libera circulație a persoanelor prin optimizarea proceselor de control și reducerea timpilor de așteptare la punctele de frontieră, facilitând astfel călătoriile legitime și promovând o frontieră

eficientă și deschisă.

Rezultatele atinse în perioada de referință a proiectului: achiziționarea a 202 echipamente de control la frontieră:

50 scanere de documente;

35 multifuncționale;

62 sisteme integrate pentru prelucrarea, editarea si tipărirea documentelor;

55 stații de lucru.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.408.867,00 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 4.806.650,25 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă – 1.602.216,75 lei.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului a fost de 6.068.847,69 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 4.551.635,76 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă – 1.517.211,93 lei.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.