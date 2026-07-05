Peste 60.200 țigarete și peste 2.100 de produse susceptibile de a fi contrafăcute, descoperite de polițiștii de frontieră giurgiuveni, în cadrul unor acțiuni BLITZ Duminică, 05 Iulie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unor acțiuni desfășurate în perioada 4-5 iulie 2026, peste 60.200 de pachete de țigări și aproximativ 2.200 de produse susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, în valoare totală de 620.000 de lei. În cauză au fost întocmite lucrări penale și aplicate sancțiuni contravenționale, iar bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În data de 04.07.2026, în jurul orei 12.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Compartimentului Sprijin Operativ, în cadrul unor acțiuni de control pe DN5, au oprit pentru control un microbuz, condus de un cetățean bulgar, care se deplasa pe direcția Bulgaria-Germania.

În urma verificărilor amănunțite, au fost descoperite 704 pachete de țigări (14.080 țigarete), cu timbru fiscal bulgăresc, care aparțineau conducătorului auto .

În continuarea aceleiași acțiuni, polițiștii de frontieră au oprit au oprit pentru control un microbuz, înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar, care se deplasa pe direcția Bulgaria-Polonia.

În urma verificărilor amănunțite, au fost descoperite 626 pachete de țigări (12.520 țigarete), cu timbru fiscal bulgăresc, care aparțineau conducătorului auto.

La scurt timp, tot ieri, în jurul orei 14.00, polițiștii de frontieră giurgiuveni au descoperit 1244 pachete de țigări (24.880 țigarete), cu timbru fiscal bulgăresc, care aparțineau unui cetățean bulgar, conducătorul unui un microbuz care se deplasa pe direcția Bulgaria-Germania auto, în cadrul unor acțiuni de control, au oprit pentru control pe DN5.

*De asemenea, în data 04.07.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, Sectorului Poliției de Frontieră Călărași și Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au desfășurat activități specifice în zona de competență, pentru prevenirea și combaterea traficului ilegal cu produse accizabile.

Astfel, în urma controalelor efectuate asupra mai multor autovehicule care circulau pe rutele Bulgaria – România, Bulgaria – Germania și Bulgaria – Polonia, au fost descoperite 440 pachete de țigări (8.800 țigarete), în valoare de 12.200 lei,

În trei dintre situații, polițiștii de frontieră au întocmit lucrări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „deținerea în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării”, iar în celelalte cazuri conducătorii auto au fost sancționați contravențional, conform prevederilor legale.

În total, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au fost indisponibilizate 3.014 pachete de țigări (60.280 țigarete), în valoare de 89.420 lei. Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată si introdusă în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

Totodată, în cadrul acțiunii BLITZ, desfășurate în noaptea de 4-5 iulie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Compartimentului Sprijin Operativ din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au efectuat controale asupra mai multor autocare care circulau pe ruta Turcia – România.

Astfel, la data de 4 iulie 2026, în jurul orei 22:00, a fost verificat un autocar, înmatriculat în Turcia, aparținând unei firme de transport persoane, în interiorul căruia au fost descoperite 1.117 produse de îmbrăcăminte și 137 produse de parfumerie , susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare estimată de 250.800 lei, bunuri care aparțineau conducătorului auto, cetățean turc.

De asemenea, la data de 5 iulie 2026, ora 05:30, a fost oprit pentru control un alt autocar, înmatriculat în Turcia, aparținând unei societăți de transport persoane, condus de un cetățean turc. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit 920 de produse de parfumerie, susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare estimată de 276.000 lei, bunuri care aparțineau conducătorului auto.

În ambele cazuri au fost întocmite lucrări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”, iar bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În total, în cele două cazuri au fost indisponibilizate 2.174 de produse susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare estimată de 526.800 lei.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu continuă acțiunile pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, în vederea combaterii traficului ilegal cu produse accizabile și a protejării drepturilor de proprietate intelectuală, în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu.