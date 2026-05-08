137 de percheziții într-o cauză privind fapte de contrabandă, corupție și criminalitate organizată. Poliția de Frontieră sprijină ancheta și susține măsuri ferme împotriva oricăror abateri de la lege

137 de percheziții într-o cauză privind fapte de contrabandă şi corupție. Poliția de Frontieră sprijină ancheta și susține măsuri ferme împotriva oricăror abateri de la lege Vineri, 08 Mai 2026

Astăzi, 8 mai 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava și polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Suceava, au pus în aplicare, în cadrul a două cauze penale, 137 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea.

Activitățile vizează documentarea unor infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare și dare de mită, divulgarea de informații nedestinate publicității, trafic de produse sau substanțe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanțe toxice și abuz în serviciu.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada iunie 2024 – mai 2026, membrii a două grupări de criminalitate organizată, cristalizate în județul Suceava, în scopul obținerii unor importante sume de bani, ar fi introdus fraudulos și ar fi comercializat pe teritoriul României, atât țigarete de proveniență extracomunitară, precum și alte bunuri sau mărfuri care ar fi fost sustrase de la controlul vamal. Totodată, într-una dintre cauze sunt investigate și activități privind introducerea în țară a unor pesticide ce ar conține substanțe interzise la utilizare în spațiul Uniunii Europene.

Ancheta evidențiază faptul că grupările ar fi acționat pe două paliere, unul extern și unul intern, implicate în introducerea, preluarea, depozitarea și comercializarea mărfurilor pe teritoriul României. În cauză sunt efectuate verificări și cu privire la posibila implicare a unor funcționari publici (vameși și polițiști de frontieră).

Conducerea Poliției de Frontieră Române acordă întregul sprijin organelor de cercetare penală pentru clarificarea tuturor aspectelor cauzei. De asemenea, activități procedurale sunt desfășurate și de organele de cercetare penală din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, în baza delegării procurorului.

Poliția de Frontieră Română are o poziție fermă față de orice încălcare a legii și se delimitează categoric de comportamentele incompatibile cu statutul de polițist. În funcție de rezultatele anchetei și de măsurile dispuse de organele judiciare competente, vor fi aplicate de îndată prevederile legale și statutare.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Bacău, Iași, Cluj și Târgu Mureș, al polițiștilor D.G.A. – Serviciul Județean Suceava, precum și al jandarmilor din cadrul inspectoratelor de jandarmi județene Suceava și Botoșani și Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.